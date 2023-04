Jubel bei Isaiah Hartenstein, Enttäuschung für Dennis Schröder: Während die New York Knicks vorzeitig den Einzug ins Viertelfinale der NBA-Playoffs klargemacht haben, verpassten die Los Angeles Lakers vorerst den entscheidenden Sieg. Die Kalifornier unterlagen im fünften Spiel der Best-of-seven-Serie bei den Memphis Grizzlies mit 99:116, sie haben beim Stand von 3:2 aber zwei weitere Matchbälle. Sowohl der deutsche Basketball-Nationalspieler Schröder als auch Topspieler LeBron James erwischten einen schwachen Tag. Schröder blieb ohne Punkt, James kam bei wechselhafter Trefferquote auf 15 Zähler. Für die New York Knicks trug Hartenstein in Cleveland zum 106:95 einen Punkt bei. Der Sieg entschied die Serie mit 4:1. Für die Knicks geht es nun gegen Miami Heat um den Einzug in die Conference Finals. Das Team aus Florida hatte zuvor mit einen 128:126-Sieg bei den Milwaukee Bucks den Favoriten um Giannis Antetokounmpo mit 4:1 ausgeschaltet.