Nationalteam-Kapitän Dennis Schröder hat mit den Los Angeles Lakers in den NBA-Playoffs gegen Titelverteidiger Golden State Warriors wieder die Führung übernommen. Der Rekordmeister holte in der Halbfinalserie in der Western Conference ein 127:97 und führt nun mit 2:1 Spielen. Zum Einzug ins Finale im Westen braucht es vier Siege, die vierte Partie findet am Montag erneut in Los Angeles statt. Die Lakers profitierten von guten Leistungen ihrer Besten, während bei den Warriors nach einer Elf-Punkte-Führung nicht mehr viel klappte. Wenige Stunden zuvor waren die New York Knicks mit Nationalspieler Isaiah Hartenstein gegen Miami Heat erneut in Rückstand geraten. Die Franchise aus dem Big Apple unterlag in Miami 86:105 und liegt in der Best-of-seven-Serie nun 1:2 zurück.