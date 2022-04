Nach dem Verpassen der Playoffs in der amerikanischen Basketball-Profiliga NBA haben sich die Los Angeles Lakers von Trainer Frank Vogel getrennt. Der 48-jährige Vogel hatte mit den Lakers 2020 die Meisterschaft gewonnen. Nach einem Playoff-Erstrunden-Aus 2021 verfehlten die Kalifornier in dieser Saison die K.o.-Runde mit nur 33 Siegen aus 82 Spielen als Elfter der Western Conference. "Wir werden ihm ewig dafür dankbar sein, dass er uns die Meisterschaft beschert hat", sagte General Manager Rob Pelinka. Eine Nachfolgelösung wurde nicht genannt. Die Lakers hatten am Sonntag mit 146:141 bei den Denver Nuggets gewonnen, jedoch schon zuvor die Teilnahme an den Play-offs verspielt.