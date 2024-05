Vor dem Beginn des Final Four der Basketball-Euroleague in der Berliner Arena am Ostbahnhof hat es Auseinandersetzungen zwischen Fans von Panathinaikos Athen und Fenerbahce Istanbul gegeben. Nach Angaben einer Polizeisprecherin wurden am Freitag Flaschen geworfen und Pyrotechnik eingesetzt. Etwa 60 Personen hätten die Situation genutzt, um sich noch vor Einlassbeginn Zugang zur Uber Arena zu verschaffen.