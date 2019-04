7. April 2019, 20:56 Uhr Basketball Kräftezehrende Extraschichten

Den FC-Bayern-Profis ist nach dem Abschluss der Euroleague keine Pause vergönnt: Beim Bundesliga-Duell in Frankfurt gelingt ihnen der Sieg erst in der Verlängerung.

Von Joachim Mölter

Das Spiel war längst vorbei, aber Alex King trommelte noch ein wenig mit den feiernden Fans auf der Stehtribüne herum. Der 34-Jährige hatte sich zuvor ja nicht austoben dürfen beim 84:77 (44:35) des FC Bayern München über Gran Canaria in der Basketball-Euroleague. Nur 69 Sekunden hatte Cheftrainer Dejan Radonjic Kings Können am Freitagabend beansprucht, weil er keinen aus seiner Stammformation schonen wollte. Das zeigt, wie wichtig der Montenegriner den Abschluss der Euroleague-Hauptrunde nahm, obwohl es im Grunde ja um gar nichts mehr gegangen war.

Beide Teams hatten die K.-o.-Runde der besten Acht bereits verpasst, der FC Bayern als Elfter mit 14:16 Erfolgen. Mit 15:15 hatte es Zalgiris Kaunas in die Playoffs geschafft. Am Ende trennten nur zwei Erfolge die Teams auf Platz sechs (Panathinaikos Athen, 16:14) und Rang zwölf (Olimpia Mailand, 14:16). Radonjic war trotz des verpassten Weiterkommens zufrieden: "Wir haben 14 Siege - die meisten, die je ein deutscher Klub in einer Euroleague-Saison geschafft hat." Derrick Williams, mit 20 Punkten und sechs Rebounds am Freitag ein weiteres Mal der beste Bayern-Basketballer, ergänzte: "Das waren mehr Erfolge, als uns viele Leute zugetraut hatten." Vladimir Lucic, der 13 Punkte beigesteuert hatte, fand: "Wir sollten mit den 14 Siegen zufrieden sein. Jetzt müssen wir uns auf die Bundesliga und die deutsche Meisterschaft konzentrieren."

Der Spielbetrieb geht ja nahtlos weiter für den Tabellenführer und Titelverteidiger: Bereits am Sonntagabend traten die Münchner in der heimischen Liga bei den Frankfurt Skyliners an, dabei war ein Spannungsabfall nach dem Euroleague-Ende zu sehen. Nach mehrmaligem 13-Punkte-Rückstand (45:58/26. Minute und 56:69/ 33.) retteten sich die Bayern-Profis immerhin in die Verlängerung, wo sie aber zwei Extraschichten benötigten, ehe sie gewannen, 91:87. Williams, Maodo Lo, Nihad Djedovic und Danilo Barthel waren mit je zwölf Punkten am glücklichen Ende beteiligt. Mit nun 48:4 Zählern bauten sie ihren Vorsprung aus vor Oldenburg (42:10), das am Samstag das Verfolgerduell beim Dritten in Vechta (40:14) verlor, 85:100.

Die kräftezehrenden Überstunden in Frankfurt könnten den Münchnern noch zu schaffen machen, denn es geht ja zunächst im strapaziösen Euroleague-Rhythmus weiter, ehe die Erholungspausen zwischen den Spielen wieder länger werden: Am Donnerstag und Sonntag folgen schwierige Partien gegen die noch um die Playoffs kämpfenden Riesen Ludwigsburg (auswärts) und Löwen Braunschweig (daheim). Wenigstens stehen die Münchner nicht unter dem Druck, sich als deutscher Meister für die europäische Eliteliga qualifizieren zu müssen: In den nächsten zwei Jahren sind sie aufgrund einer Wildcard auf jeden Fall dabei.