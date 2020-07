Der Basketball-Bundesligist MHP Riesen Ludwigsburg verliert seinen Leistungsträger Marcos Knight an den französischen Klub AS Monaco. Das Team aus dem Fürstentum gab die Verpflichtung des 30 Jahre alten Amerikaners am Freitag bekannt. Der Spielmacher war in der vergangenen Saison einer der besten Profis in der Basketball-Bundesliga (BBL) und beim Finalturnier in München maßgeblich daran beteiligt, dass seine Mannschaft das Finale erreichte. In den beiden Endspielen war Ludwigsburg dann freilich chancenlos gegen Alba Berlin, weil Knight wegen einer im Halbfinale erlittenen Verletzung nicht mehr mitmachen konnte. Der 1,88 Meter große Point Guard wurde trotzdem zum wertvollsten Spieler des Finalturniers in München gewählt.