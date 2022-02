Von Andreas Liebmann

"Etwas überraschend vermutlich" - so beurteilte Manuela Scholzgart den Sieg ihrer Wasserburger Basketballerinnen vom Mittwochabend. Untertrieben hat die Spielerin des Erstligisten, die nebenbei die Pressearbeit verrichtet, mit dieser Einschätzung gewiss nicht - schließlich war es Tabellenführer Rheinland Lions, bei dem ihr Team sich 83:66 durchsetzte. Und Wasserburg steckt ja weiter tief im Abstiegskampf, es war nach einer langen Pleitenserie, die auch Trainer Rüdiger Wichote den Job kostete, erst der fünfte Sieg im 20. Versuch für den deutschen Rekordmeister. Es sei "ein kleiner und gleichzeitig großer Befreiungsschlag" gewesen, fasste Scholzgart den Auswärtserfolg dann treffend zusammen. Für die Lions, die ohne ihre wichtigen Akteurinnen Romy Bär und Taylor Wurtz spielten, war es erst die zweite Saisonpleite.

"Wir haben endlich die Leistung abgerufen, die schon immer möglich gewesen wäre", sagt Trainerin Thoresen

Hingedeutet hatte auf diesen Erfolg nicht viel, auch wenn Wasserburgs zuletzt coronabedingt arg gerupfter Kader etwa durch die Rückkehr von Sarah Mortensen wieder gewachsen war - die Dänin kam gleich auf 23 Punkte und fünf Rebounds. Doch es war ja erst wenige Tage her, dass die Wasserburgerinnen zu sechst in Nördlingen verloren, 75:86, was die Gastgeberinnen aus dem Ries nach ihrem Sieg im Hinspiel als erstmaligen Gewinn der inoffiziellen bayerischen Meisterschaft feierten; "Sportgeschichte" hätten sie geschrieben. Wasserburgs Zugang Miyah Barnes hatte ihren Aufwärtstrend dort fortgesetzt, sich mit 23 Zählern gegen die knappe Niederlage gewehrt. Am Mittwoch blieb sie bei nur vier Zählern.

Point Guard Lev Brodersen, die in Nördlingen fehlte, kam dagegen auf sieben Assists und fünf Rebounds und lenkte ein Spiel, in dem die Gäste zunächst wie erwartet hinten lagen: 16:21, 30:38. Bis Trainerin Rebecca Thoresen zur Halbzeit beteuerte, dass da mehr drin wäre - und Wasserburg das dritte Viertel 33:8 gewann. "Wir haben endlich die Leistung abgerufen, die schon immer möglich gewesen wäre", sagte Thoresen. Wohl wissend, dass noch einige solcher Leistungen folgen müssen.