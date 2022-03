Von Christoph Leischwitz

Einerseits fanden sie es schon "denkwürdig" bei den Baskets Vilsbiburg, was am Samstag in ihrer Halle geschah, auf der anderen Seite empfanden sie den Auftritt des Gegners zugleich aber auch als unwürdig. Es sei nicht einfach, die richtigen Worte zu finden, sagte der Regionalliga-Trainer Jodi Kreutzer mit schwerer Stimme gleich nach dem Spiel, der Basketball könne es sich "nicht unbedingt leisten, sich so zu präsentieren", wie die zweite Mannschaft aus Würzburg das gerade getan habe. Dafür bekam er Applaus von den Zuschauern.

Das Endergebnis lautete 209:39 (94:11) für Vilsbiburg. Der Spielberichtsbogen erzählt schon einen Großteil der Geschichte. Erstens von einer Gästemannschaft, die nicht spielen wollte, und zweitens von einer Heimmannschaft, die gegen einen wehrlosen Gegner nicht aufhörte, weiter zu punkten. Der Vilsbiburger US-Amerikaner Jonathan Braeger allein warf 100 Punkte, von der Drei-Punkte-Linie kam er auf 66 Punkte und auf eine Quote von 64 Prozent, weil er quasi nie angegriffen wurde. Die Würzburger, die nur mit fünf Spielern angereist waren, beendeten die Partie zu dritt. Doch so ziemlich alles, was nicht auf einen Zettel Papier passt, insbesondere die Frage, wer sich jetzt eigentlich unsportlich und wer sich fair verhalten hat, lässt Raum für Interpretationen und ist deshalb zumindest nachdenkwürdig: Hätten ein paar Missverständnisse und Animositäten nicht vielleicht im Vorfeld ausgeräumt werden können?

Detailansicht öffnen Der Vilsbiburger Jonathan Braeger allein warf 100 Punkte, von der Drei-Punkte-Linie kam er auf 66 Punkte und auf eine Quote von 64 Prozent, weil er quasi nie angegriffen wurde. (Foto: Wisconsin Blaze/oh)

Die Vilsbiburger Variante zu diesem Playdown-Spiel in der Regionalliga Südost lautet folgendermaßen: Unter der Woche hatte Würzburg zunächst bei der Spielleitung, dann auch bei der Heimmannschaft angefragt, ob man wegen Personalnot das Heimrecht tauschen könne (was zum Beispiel ein Sonntagsspiel nach sich hätte ziehen können). "Wir hatten für Samstag ebenfalls sieben Ausfälle zu beklagen und hatten zeitgleich ein Spiel mit den Herren 2 und zuvor mit der U18. Dennoch haben wir es geschafft, in allen Spielen ein Team aufzubieten, das spielen will", so wird Vilsbiburgs Sportvorstand Thomas Winter im hauseigenen Spielbericht zitiert. Mit dem Zusatz: Wenn man das als kleiner Verein hinbekomme, bekommt das doch auch ein großer Profiklub hin.

Möglicherweise hatte auch die Tatsache Verdacht erweckt, dass die Würzburger zwar Krankheitsfälle gemeldet hatten, alle Corona-Tests aber negativ ausfielen. Jedenfalls zeigte man in der Halle wenig Verständnis für die fünf Minuten vor Spielbeginn aufkreuzende Schrumpfmannschaft, die dann mit Mund-Nasen-Schutz auf dem Feld meistens spazieren ging und, aus Sicht der Baskets, das Spiel verdarb. Der Würzburger Auftritt sei eine "Schande für unseren Sport", hieß es ein einem Facebook-Beitrag in Großbuchstaben, der später gelöscht wurde.

Ein Nichtantritt hätte Würzburg einen zusätzlichen Minuspunkt in den Playdowns beschert

Die Würzburger Version lautet: Aus einem 16-Mann-Kader standen nur drei gesunde Spieler zur Verfügung, aus vielerlei Gründen, darunter auch wegen Abstellungen an kooperierende Farmteams. Eine Nachmeldung sei nur bis Ende Januar möglich gewesen. Weil die Mannschaft nur zwei Punkte vom Abstiegsplatz entfernt ist, wollte sie aber antreten, weil der Nichtantritt einen zusätzlichen Minuspunkt eingebracht hätte. Und so habe Trainer Oliver Elling keine andere Wahl gehabt, er musste die 280 Kilometer weite Reise in den Landkreis Landshut mit drei gesunden mit zwei kranken Spielern antreten. Der mit Fieber spielende Yulian Ramirez Montero, der auch zum Tipoff antrat, foulte sich früh aus, weil er nicht spielfähig gewesen sei. Den Mund-Nasen-Schutz habe man auch zum Schutz des Gegners getragen.

"Die vom Hallensprecher und den Verantwortlichen der Heimmannschaft in der Emotionalität der Situation beim Spiel und in den sozialen Netzwerken getätigten Äußerungen haben wir zur Kenntnis genommen, möchten sie aber nicht kommentieren", erklärte Würzburgs Geschäftsführer Steffen Liebler. Der Hallensprecher hatte versucht, die Zuschauer mit Sätzen wie "diese fehlende Chancenverwertung wird uns noch zum Verhängnis", nach einem Fehlwurf der eigenen Mannschaft, oder "Übrigens: Unsere Anzeigetafel kann keine Zwei, wer schreibt auf der Kreidetafel mit?" bei Laune zu halten - was ihm auch gelang. Die vielleicht 75 Zuschauer feuerten ihre Mannschaft von Beginn der zweiten Halbzeit an in Richtung der 200 Punkte an.

Die Mainpost zitierte am Montag den Regionalliga-Spielleiter Robert Bayerer: "Es hätte so viele Möglichkeiten gegeben, dieses Spiel für beide Seiten vernünftig über die Bühne zu bekommen." Ihm selbst biete sich allein wegen Krankheitsfällen zwar kein Spielraum, so aber sei das "ganz bestimmt keine Werbung für den Basketball" gewesen. Es gibt auch einen Stream von der ungleichen Partie, doch es sei gewarnt: Das Spiel ist hochgradig langweilig - und im Grunde genommen eigentlich alles andere als denkwürdig.