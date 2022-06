Die Bayern schaffen in Bonn doch noch den Einzug ins Ligafinale - in Spiel fünf der Serie siegen sie nach einer halbwegs souveränen zweiten Hälfte 87:74 (42:44).

Von Ulrich Hartmann, Bonn

"Hück oder nie", lautete das rheinische Playoff-Motto der Bonner Basketballer. Ein Motto, das erst am Mittwochabend zum Kern seiner ultimativen Bedeutung vordrang. Heute oder nie - dass es im fünften Halbfinalspiel so weit auch für sie noch einmal kommen würde, das hätten die Basketballer von Bayern München nicht gedacht. Als es nun binnen eines einzigen Spiels, ach was, am Ende binnen weniger Minuten gewissermaßen um die Rettung einer ganzen Saison ging, da bewahrten sie aber die Nerven. Nach dem blamablen Pokal-Aus im Viertelfinale gegen Chemnitz im November und dem respektablen Euroleague-Aus im Viertelfinale gegen Barcelona vor einem Monat erreichten die Bayern vor den Augen ihres Förderers Uli Hoeneß im 80. Pflichtspiel der Saison den ersehnten Einzug ins Ligafinale. Sie besiegten die Telekom Baskets Bonn 87:74 (42:44).

Dem FCB bleibt nun kaum Zeit zum Durchschnaufen. Eigentlich gar keine. Am Freitagabend ist bereits das erste Spiel der Finalserie bei jenen Basketballern von Alba Berlin, die nach ihrem 3:0-Sieg gegen Ludwigsburg eine geschlagene Woche regenerieren konnten. 17 Siege in Serie hat Berlin gefeiert - elf in der Hauptrunde und sechs in den Playoffs. Da brüllt am Freitag zur Begrüßung ein Rudel Raubtiere.

"Wer Angst hat, soll zu Hause bleiben", hatte aber auch schon vor dem Showdown in Bonn der Bayern-Trainer Andrea Trinchieri angesichts des Alles-oder-Nichts-Charakters grimmig gesagt - und wie erwartet fehlte kein einziger Spieler aus Gründen der Panik. Während alle anderen Playoff-Runden der Saison 3:0 ausgegangen waren, trieben Bonn und Bayern die Spannung auf die Spitze. Mit zwölf Punkten voraus hatten die Münchner das erste Spiel in Bonn gewonnen, die nächsten drei gerieten superknapp: ein Punkt mehr für Bayern noch mal in Bonn, dann zwei mehr für Bonn und schließlich drei mehr für Bonn in München - darum Spiel fünf.

Es war klar gewesen, dass es auch in dieser finalen Krimi-Folge knapp werden würde. Dabei schienen die Münchner zunächst für klare Verhältnisse zu sorgen. 22:8 lagen sie nach acht Minuten vorne, ehe die Bonner zurückkamen und zur Pause 44:42 führten. In der zweiten Hälfte setzten sich Bayern dann halbwegs souverän durch. Am Ende hieß es für die Münchner "Hück" - und für Bonn "nie".