29. April 2019, 09:11 Uhr Basketball James Harden beschwert sich nach Rockets-Pleite

In der NBA gewint Golden State den Serien-Auftakt gegen Houston mit vielen Debatten. Ein Profi von Jürgen Klopp ist Englands Spieler des Jahres. Real Madrid blamiert sich.

Meldungen im Überblick

Basketball, NBA: Die Golden State Warriors um Basketballer Stephen Curry sind mit einem Sieg in das Playoff-Viertelfinale der nordamerikanischen NBA gestartet. Der Titelverteidiger gewann am Sonntag (Ortszeit) das erste Spiel der "Best of Seven"-Serie gegen die Houston Rockets 104:100 (53:53). Der 31-jährige Curry sorgte mit einem verwandelten Dreier zum 103:98 knapp 24 Sekunden vor dem Ende für die Vorentscheidung im Spiel. Der zweimalige Liga-MVP (wertvollster Spieler) erzielte insgesamt 18 Punkte beim Heimerfolg der Warriors. Teamkollege Kevin Durant überzeugte mit 35 Punkten im Team des Meisters. Bei den Gästen aus Texas waren James Harden (35 Punkte) und Eric Gordon (27 Punkten) am erfolgreichsten.

Harden versuchte es immer wieder mit schweren Würfen am Mann von der Dreierlinie, er traf aber nicht gut genug. Hinterher beschwerte er sich bitterlich über ausbleibende Pfiffe der Schiedsrichter. "Die Schiedsrichter sollen einfach nach den Regeln pfeifen, ich will nur eine faire Chance." Der deutsche Nachwuchscenter Isaiah Hartenstein kam bei den Rockets nicht zum Einsatz. Das zweite Spiel der Serie findet am Dienstag erneut in Oakland statt. Der Deutsche Daniel Theis und die Boston Celtics haben im NBA-Osten derweil einen wichtigen Auswärtserfolg geholt. Das Team um Kyrie Irving konnte sich im ersten Spiel der Best-of-Seven-Serie mit 112:90 (52:50) bei den an Nummer eins gesetzten Milwaukee Bucks durchsetzen. Der 27-jährige Theis erzielte vier Punkte beim Auftakterfolg seines Teams.

Fußball, England: Der niederländische Innenverteidiger Virgil van Dijk vom FC Liverpool ist von seinen Liga-Kollegen zum Spieler des Jahres in der Premier League gewählt worden. Der 27-Jährige wurde am späten Sonntagabend in London durch die Professional Footballers' Association (PFA) ausgezeichnet. Er ist der erste Abwehrspieler seit 2004, der die Trophäe erhält - und der vierte überhaupt. Im Vorjahr hatte sich bei der Abstimmung unter den Fußball-Profis der englischen Eliteklasse sein Mannschaftskollege Mohamed Salah durchgesetzt. Bei den Frauen wurde diesmal Vivianne Miedema vom FC Arsenal als beste Spielerin ausgezeichnet. Liverpool-Trainer Jürgen Klopp holte van Dijk im Winter 2017/2018 vom FC Southampton zu den Reds. Die Ablösesumme von umgerechnet 84,5 Millionen Euro machte ihn zum teuersten Abwehrspieler der Welt.

Fußball, Spanien: Real Madrid hat sich trotz einer erneut schwachen Vorstellung für die Champions League qualifiziert. Das Team um den ehemaligen Weltmeister Toni Kroos verlor 0:1 (0:1) beim abstiegsbedrohten Gastgeber Rayo Vallecano, der damit auf den vorletzten Tabellenplatz vorrückte. Da Reals Verfolger FC Sevilla (0:1 beim FC Girona) und FC Getafe (1:2 bei Real Sociedad San Sebastian) aber ebenfalls patzten, waren die Madrilenen schon vor Anpfiff für die Königsklasse qualifiziert. Bei noch drei verbleibenden Spielen haben sowohl Getafe (4.) als auch Sevilla (5.) zehn Punkte Rückstand auf Real. Schon am Samstag hatte der FC Barcelona um den deutschen Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen seinen 26. Meistertitel perfekt gemacht.

Bundesliga, FC Bayern: Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge von Bayern München hat Trainer Niko Kovac erneut eine Jobgarantie verwehrt und wünscht sich perspektivisch eine Verpflichtung von Xabi Alonso als Coach des deutschen Fußball-Rekordmeisters. "Ich habe das bei Jörg Wontorra auf Sky ganz zielbewusst gesagt: Jeder, der für Bayern München arbeitet, mich eingeschlossen, muss hier liefern. Hier herrscht Druck, das ist beim FC Bayern schon immer so gewesen", sagte Rummenigge in der Bild am Sonntag.

In besagter TV-Sendung hatte Rummenigge Kovac bereits unmittelbar nach dem 5:0 im Bundesliga-Topspiel gegen Borussia Dortmund Anfang April eine Jobgarantie versagt. Grundsätzlich habe der FC Bayern allerdings "Interesse an Kontinuität auf der Trainer-Position", betonte er nun, "denn wann immer wir die hatten, waren es auch erfolgreiche Zeiten. Und die wünsche ich ihm (Kovac)." Perspektivisch sieht Rummenigge den früheren Bayern-Profi Xabi Alonso als idealen Bayern-Coach. Er adelte den Spanier als "klügsten und besten Strategen, den ich je bei uns im Mittelfeld gesehen habe". Alonso absolviert derzeit seine Trainerausbildung und soll in der kommenden Saison die U19 von Real Madrid übernehmen. Rummenigge: "Meiner Meinung nach müssen wir uns bemühen, dass er irgendwann nach München zurückkehrt."

BVB, Zugang: Thorgan Hazard wird innerhalb der Bundesliga von Borussia Mönchengladbach zu Borussia Dortmund wechseln. Das bestätigte der belgische Nationalspieler gegenüber VTM Nieuws. "Ich habe eine persönliche Vereinbarung mit Borussia Dortmund getroffen. Ich habe mit ihnen geredet, nun liegt es an den Klubs, sie befinden sich in Gesprächen. Das braucht Zeit", sagte Hazard. Der Offensivspieler wechselt entweder nach dieser Saison für eine Ablösesumme zum BVB oder nach seinem Vertragsende 2020 ablösefrei. Auf ein Vertragsangebot der Gladbacher war der 26-Jährige nicht eingegangen. Der fünfmalige deutsche Meister fordert eine Ablösesumme von rund 40 Millionen Euro. Der BVB will weniger bezahlen. Der jüngere Bruder von Chelseas Topstar Eden Hazard erzielte in dieser Saison neun Treffer - alle in der Hinrunde.