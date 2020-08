Luka Doncic, der Nachfolger von Dirk Nowitzki als Anführer der Dallas Mavericks, hat die nordamerikanische Basketball-Profiliga NBA mit einer weiteren Galavorstellung in den Playoffs verzückt. Dank seiner herausragenden Leistung bezwangen die Mavericks am Sonntagabend die Los Angeles Clippers nach Verlängerung 135:133 und glichen in der Best-of-seven-Serie zum 2:2 aus. Danach überschlugen sich die Experten mit Lob für den jungen Slowenen. "Er sieht das Spiel nicht in 5G, sondern in 6G", sagte Mavericks-Coach Rick Carlisle: "Der Auftritt war von einem anderen Planeten."

Doncic hatte die Partie durch einen versenkten Drei-Punkte-Wurf mit der Schlusssirene entschieden; er kam auf insgesamt 43 Punkte, 17 Rebounds und 13 Vorlagen. Laut dem Sportsender ESPN ist es bislang nur einem Profi gelungen, mehr als 40 Punkte in einer Playoff-Partie aufzulegen und sie dann in der Schlusssekunde zu drehen: Michael Jordan.

"Als ich den Wurf getroffen habe und das ganze Team zu mir gerannt ist - das war eines der besten Gefühle überhaupt", sagte der 21 Jahre alte Doncic, der Nowitzki mittlerweile als Hauptdarsteller der Mannschaft ersetzt hat. Dabei hatte Dallas zwischenzeitlich 21 Punkte Rückstand, und Doncic, der selbst an einer Verletzung des Sprunggelenks aus der dritten Begegnung litt, musste auch noch auf seinen kongenialen Partner Kristaps Porzingis verzichten. Umso beeindruckender war Doncics Vorstellung, die auch NBA-Konkurrenten wie LeBron James, Stephen Curry, Dwayne Wade und Clipper-Profi Kawhi Leonard großen Respekt abverlangte.

Als Doncic 2018 mit 19 Jahren von Real Madrid in die USA wechselte, hatte er in Europa schon nahezu alles abgeräumt, was es an Titeln und Auszeichnungen gibt: Er hatte Real zur Euroleague-Meisterschaft geführt und war zum Spieler des Jahres gekürt worden. Etliche NBA-Experten hatten dennoch Zweifel, ob sich Doncic auch in der weltbesten Profiliga durchsetzen würde. Die dürften jetzt verstummt sein.

Die Boston Celtics um den deutschen Nationalspieler Daniel Theis sind derweil bereits in die zweite Playoff-Runde eingezogen. Dort trifft das Team nach dem 110:106 über die Philadelphia 76ers und dem eindeutigen 4:0-Serienerfolg auf Titelverteidiger Toronto Raptors. Die Mannschaft aus Kanada blieb in der Serie gegen die Brooklyn Nets ebenfalls ungeschlagen und gewann zum Abschluss 150:122. Den Utah Jazz fehlt nach dem 129:127 gegen die Denver Nuggets noch ein Erfolg zum Weiterkommen.