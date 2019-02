25. Februar 2019, 18:31 Uhr Basketball In einem Topf mit den Großen

Trotz abschließender Niederlagen in der Qualifikation gehen die deutschen Spieler die WM in China optimistisch an.

Von Joachim Mölter, Bamberg

Sachen gepackt, Rucksack geschultert und nichts wie weg, ab nach Hause. Nach ihrer letzten Pflichtaufgabe in der WM-Qualifikation haben sich die Auswahlspieler des Deutschen Basketball Bundes (DBB) nicht lange aufgehalten in der Bamberger Arena, in der sie am Sonntagabend gegen Griechenland verloren hatten, 63:69 (34:33). Die Deutschen hatten sich zwar gewehrt gegen die Niederlage, aber nicht mit letzter Intensität. Ein gewisser Spannungsabfall war nicht zu leugnen gewesen, nachdem sie die Teilnahme an der WM in China (31. August bis 15. September) bereits im vergangenen September sicher hatten, am achten von zwölf Spieltagen. Von den letzten vier Partien gingen jedenfalls drei verloren, erst im November in Griechenland (84:92), dann am vorigen Donnerstag in Israel (77:81) und nun erneut gegen Griechenland, das sich mit 11:1 Siegen den ersten Platz der Gruppe L holte.

Die Partie vor 5137 Zuschauern in Bamberg war quasi das Finale um den Gruppensieg gewesen, aber sie war nicht entsprechend hochklassig, sondern geprägt von Ballverlusten, beim DBB-Team noch mehr als bei den Gästen. DBB-Vizepräsident Armin Andres, einst selbst Regisseur im Nationalteam, führte das darauf zurück, dass "immer wieder neue Spieler dazukommen, da ist's schwierig, sich einzuspielen".

So waren beispielsweise Maodo Lo und Danilo Barthel erst kurzfristig angereist nach dem Euroleague-Auftritt des FC Bayern am Freitagabend bei Real Madrid. Terminüberschneidungen mit der NBA und der Euroleague, den besten Ligen der Welt, verhinderten, dass während der WM-Qualifikation stets die besten Spieler mitmachten - ein Problem, unter dem alle Länder litten. Die Deutschen bewältigten es vergleichsweise gut, Europameister Slowenien sowie Kroatien, die Nummer neun der Weltrangliste, scheiterten hingegen. Und der aktuelle Olympia-, WM- und EM-Zweite Serbien sowie Russland, immerhin Erbe des Rekord-Europameisters UdSSR, sicherten sich die WM-Teilnahme erst am letzten Spieltag. Das wertet die frühe Qualifikation der DBB-Auswahl durchaus noch auf.

Bundestrainer Henrik Rödl wies jedenfalls trotz der beiden Niederlagen zum Abschluss stolz darauf hin, "Zweiter in einer ganz starken Gruppe geworden" zu sein: "Wir haben gezeigt, dass wir mit den Großen mithalten und sie auch schlagen können." Das bezog sich explizit auf die Serben, gegen die Rödls Team zweimal gewann, 79:74 und 88:81. "Die Spieler, die da waren, haben ihr Herz, ihre Leidenschaft, ihren Körper gegeben. Dafür bin ich dankbar", sagte Rödl, der in den zwölf Qualifikationspartien seit seinem Amtsantritt im November 2017 insgesamt 27 Profis eingesetzt hat. "Jeder konnte sich profilieren", glaubt der Bundestrainer; zuletzt gegen Griechenland taten das vor allem Andreas Obst als zuverlässiger Dreier-Schütze (mit zwölf Punkten bester Werfer des Teams), Ismet Akpinar als Antreiber und Vorlagengeber (sieben) und Maik Zirbes als Einsammler von versprungenen Bällen (acht).

Zur WM nach China darf der Bundestrainer freilich nur zwölf Spieler mitnehmen, drei NBA-Profis sind gesetzt, sofern sie fit und gesund sind: Spielmacher Dennis Schröder (Oklahoma City) sowie die Flügelspieler Maxi Kleber (Dallas) und Daniel Theis (Boston). Der große Rest muss um einen Platz kämpfen, aber Rödl versicherte am Sonntag: "Alle 27, die mitgemacht haben, werden ein Teil der Mannschaft sein." Er freue sich "auf alles, was mit dieser Generation noch kommt".

Die qualifizierten Länder für die Basketball-WM Gastgeber: China Europa (12 Plätze): Deutschland, Frankreich, Griechenland, Italien, Litauen, Polen, Russland, Serbien, Spanien, Tschechien, Türkei. - Noch offen für den letzten Platz: Montenegro oder Lettland. Asien und Ozeanien (7): Australien, Iran, Japan, Jordanien, Neuseeland, Philippinen, Südkorea. Amerika (7): Argentinien, Brasilien, Kanada, USA, Venezuela. Afrika (5): Angola, Elfenbeinküste, Nigeria, Senegal, Tunesien. Noch offen für zwei Plätze: Puerto Rico, Uruguay, Dominikanische Republik.

Zunächst kommt erst einmal die Auslosung der WM-Vorrundengruppen am 16. März in Shenzhen, "die ist extrem wichtig", findet Rödl: "Da kann man eine ganz, ganz starke Gruppe erwischen oder eine, die nicht so stark ist." Das Prozedere in Shenzhen, einem der acht WM-Spielorte, ist noch nicht festgelegt vom Weltverband Fiba, es ist noch nicht einmal klar, auf wie viele Lostöpfe die 32 teilnehmenden Länder verteilt werden sollen. Letzter Stand nach Auskunft von DBB-Präsident Ingo Weiss, der als Schatzmeister und Mitglied des Exekutiv-Komitees der Fiba in die Debatte eingeweiht ist: sechs Töpfe.

Das geht zwar nicht direkt auf, wenn man acht Vierergruppen zusammenstellen will, aber Weiss ist zuversichtlich, eine sinnvolle Lösung zu finden, um die Gruppen annähernd gleich stark zu besetzen. Es sollen jedenfalls nicht alle Europäer in einen Topf geworfen werden und am Ende höchstens zwei in einer Gruppe landen.

"Es wäre nett, wenn die Amerikaner nicht gleich in unserer Gruppe wären", sagte Rödl am Sonntag, Weiss hingegen wünscht sich den Titelverteidiger und Favoriten USA schon in der Vorrunde - "weil wir sie dann erst wieder im Endspiel kriegen können", wie er launig erklärt. Nun ist es zwar eher unwahrscheinlich, dass die DBB-Auswahl Vor- und Zwischenrunde samt anschließendem Viertel- und Halbfinale übersteht, aber sie wird trotzdem selbstbewusst nach China fliegen. Nicht ganz zu Unrecht, wie selbst Griechenlands Chefcoach Thanasis Skourtopoulos findet. "Mit den jungen Spielern, die sie in den Kader geholt haben, sind sie wieder auf europäischem Spitzenniveau", attestierte er den deutschen Basketballern am Sonntag: "Wenn dann noch die NBA-Spieler dazukommen, wird Deutschland ein sehr starkes Team bei der WM in China haben."