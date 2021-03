Meldungen im Überblick

Basketball, NBA: Die Los Angeles Lakers um Dennis Schröder haben die zweite Niederlage nacheinander kassiert. Ohne die verletzten Superstars LeBron James und Anthony Davis unterlag der Vorjahresmeister den Phoenix Suns deutlich mit 94:111. Schröder zeigte mit 22 Punkten ein gutes Spiel, konnte den erneuten Rückschlag aber nicht verhindern. James hatte sich bei der 94:99-Pleite gegen die Atlanta Hawks am Wochenende eine Knöchelverletzung zugezogen. Wann der 36-Jährige wieder auflaufen kann, ist offen. Davis fehlt den Lakers aufgrund einer Wadenverletzung seit knapp einem Monat. Schröders Nationalmannschaftskollege Daniel Theis darf nach einem deutlichen Erfolg mit den Boston Celtics dagegen aufatmen. Nach zuletzt drei Niederlagen in Serie schlug der Rekordmeister die Orlando Magic deutlich mit 112:96.

Die Mannschaft von Trainer Brad Stevens weist somit wieder eine ausgeglichene Bilanz (21:21) auf. Jaylen Brown (34 Punkte) war erneut Topscorer der Celtics. Theis spielte von Anfang an und erzielte ein Double-Double mit 13 Punkten und elf Rebounds. Nach zuletzt drei Siegen verloren die Denver Nuggets knapp 108:113 gegen die New Orleans Pelicans. Isaiah Hartenstein spielte 10:38 Minuten und zeigte mit drei Blocks eine starke Defensiv-Leistung. Die Könner der Pelicans, Zion Williamson und Brandon Ingram, dominierten die Partie, beide erzielten je 30 Punkte. Die Negativ-Serie der Houston Rockets hält weiter an. Die 112:114-Pleite gegen Oklahoma City Thunder ist die 20. in Serie für die Texaner. Der NBA-"Rekord" liegt bei 28 Niederlagen - aufgestellt von den Philadelphia 76ers.

RB Leipzig, Zuschauer: Eine Regelung zu Modellprojekten in der sächsischen Corona-Schutzverordnung würde die Zulassung von Zuschauern für das Spitzenspiel der Bundesliga zwischen RB Leipzig und Bayern München ermöglichen. Der Paragraf 8g sieht Projekte zur "Erprobung von Corona-Testkonzepten" vor, allerdings muss dafür ein Sieben-Tage-Inzidenzwert von 100 Infektionen auf 100 000 Einwohner unterschritten werden. In Leipzig lag der Inzidenzwert am Montag bei 84,5. Der "Sportbuzzer" hatte berichtet, dass für das Spiel am 3. April 999 Zuschauer zugelassen werden sollen. Der Verein wollte sich dazu am Sonntagabend nicht äußern.

Für Montagmorgen (10.00 Uhr) ist eine Pressekonferenz mit Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) sowie mit Vertretern von RB Leipzig und des Handball-Bundesligisten SC DHfK Leipzig angesetzt. Dort soll über das Pilotprojekt "Sportveranstaltungen mit Besuchern in Leipzig" informiert werden. Einem Bericht der "Bild" vom Montag zufolge soll es dabei auch um eine mögliche Zuschauerzulassung für das Handball-Spiel des SC DHfK gegen Erlangen am 1. April (19.00 Uhr) gehen.

Fußball: Unsportliches Verhalten und die folgende Strafe für Gladbachs U23-Trainer Heiko Vogel haben bei deutschen Profifußballerinnen für großen Frust und Enttäuschung gesorgt. Am Samstagmorgen veröffentlichten Spielerinnen der Bundesliga und 2. Bundesliga einen offenen Brief an den Deutschen Fußball-Bund (DFB), in dem sie sich über Vogels verbales Fehlverhalten gegenüber zwei Schiedsrichterassistentinnen vom Westdeutschen Fußballverband (WDFV) und die entsprechende Strafe beschweren.

"Dieses Urteil diskriminiert alle Frauen im Sport und speziell im Fußball", heißt es in dem Brief, den DFB-Spielführerin Alexandra Popp und weitere Spielerinnen veröffentlichten. Als Auflage sollte Vogel unter anderem bis zum Sommer sechs Trainingseinheiten einer Frauen- oder Mädchenmannschaft leiten. Vogels Verhalten, das auch Gladbachs Manager Max Eberl "definitiv einen Fehler" nannte, ist in den Augen der Spielerinnen "weit mehr als unsportlich, sondern beleidigend und diskriminierend". Direkt an den DFB gerichtet hieß es: "Wir fordern Sie auf, als höchste Institution des deutschen Fußballs, dazu Stellung zu beziehen und aktiv zu werden."

Der DFB und Vizepräsidentin Hannelore Ratzeburg reagierten wenig später auf den Brief. "Ich kann den großen Ärger der Spielerinnen verstehen und nachvollziehen, dass sie sich dazu öffentlich Gehör verschaffen", schrieb Ratzeburg. Es sei "unbegreiflich, dass man ein Training einer Frauenmannschaft als Teil einer Strafe verordnet", fügte die Funktionärin an.

Der DFB schrieb, man sei seit mehreren Tagen mit dem WDFV im Austausch. Dessen Präsidium hat bereits "eine Überprüfung des Urteils" angeordnet. Die Anordnung der Auflage (sechs Einheiten mit Frauen-Teams) sehe das WDFV-Präsidium "kritisch". Vizepräsident Gundolf Walaschewski forderte eine "lückenlose Aufarbeitung und Prüfung" der Geschehnisse bei dem Regionalliga-Spiel, das bereits Ende Januar stattfand.

Bereits am Freitag hatte sich Gladbach-Manager Eberl unaufgefordert zu dem Thema geäußert. Für Eberl habe es sich bei der Strafe um zwei Spiele Sperre, eine Geldstrafe vom Verband und "on top" eine Geldstrafe vom Verein gehandelt - die Trainingseinheiten seien nicht Teil der Strafe. "Heiko hat definitiv einen Fehler gemacht. Was er gesagt hat, das gehört sich nicht. Das missbilligen wir auch hier im Verein", sagte Eberl. Vogel habe im Zuge der Verhandlung selbst angeboten, er könne die Einheiten der Frauen-Teams leiten.