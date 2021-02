Meldungen im Sportticker

Basketball, NBA: Dennis Schröder ist kurzfristig auf die Corona-Liste gekommen und hat den Los Angeles Lakers bei der Niederlage gegen die Brooklyn Nets gefehlt. Als Grund für den Ausfall von Deutschlands bestem Basketball-Profi nannten die Lakers am Donnerstagabend das Gesundheits- und Sicherheitsprotokoll der Liga, das wegen der Corona-Pandemie eingeführt worden war. Auf der Corona-Liste der NBA stehen Spieler, die entweder selbst positiv auf das Coronavirus getestet worden sind, ein unklares Testergebnis bekommen haben oder als Kontaktperson eines positiv getesteten Menschen gelten. Nähere Angaben machten die Lakers nicht.

Ohne Schröder und den verletzten Anthony Davis, die beide normalerweise zur Startaufstellung zählen, verloren die Lakers 98:109. Das Duell der Lakers mit den Nets halten viele Experten für ein mögliches Finalduell um den Titel. Auch die Nets mussten auf einen Leistungsträger verzichten, Kevin Durant fehlte verletzt. LeBron James erzielte in der Partie 32 Punkte und erreichte auf dem Weg die Marke von 35 000 erzielten Karriere-Zählern. Nur Kareem Abdul-Jabbar und Karl Malone haben mehr in der Geschichte der NBA. Die Lakers wurden von Schröders Ausfall offensichtlich überrascht. Noch beim Gespräch mit Journalisten vor der Partie gegen die Nets hatte Lakers-Trainer Frank Vogel seine Vorfreude auf das Duell zwischen Schröder und Nets-Profi Kyrie Irving zum Ausdruck gebracht.

Fußball, Bundesliga: Der frühere Dortmund-Profi Kevin Großkreutz hat bekräftigt, dass der Abstieg des Revierrivalen FC Schalke 04 selbst ihn in gewisser Weise schmerzen würde. "Da braucht man nicht zu diskutieren, das Derby würde im Ruhrpott fehlen", sagte der Fußball-Weltmeister von 2014 im Sky-Interview. "Für alle ist es das größte Spiel und würde nicht nur im Ruhrpott, sondern allen Menschen fehlen." Das Revierduell findet an diesem Samstag (18.30 Uhr/Sky) in Gelsenkirchen statt, Schalke ist mit neun Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz Tabellenletzter. "Es wurde genug über das Thema geschrieben und gesagt. Ich bin kein Mensch, der nochmal drauftritt, wenn einer auf dem Boden liegt. Ich kenne das Ganze von mir selber", sagte Großkreutz (32), der in Dortmund aufgewachsen ist mit dem BVB 2011 und 2012 Meister geworden war. "Ich hoffe nichts und man wird sehen, was mit Schalke passiert." Es seien noch "genug Spiele zu spielen und mit einem guten Lauf ist noch alles möglich".

Fußball, Europa League: Trainer Roger Schmidt hat die vielen Fehler der PSV Eindhoven nach dem 2:4 (2:3) gegen Olympiakos Piräus in der Europa League kritisiert. "Wir verschenken große Chancen zu leicht, und auf dieser Ebene werden sie bestraft. Das ist inakzeptabel", schimpfte der deutsche Trainer laut der niederländischen Zeitung De Telegraaf nach der Auswärtsniederlage in der Runde der letzten 32 Teams. Vor dem 2:3 hatte der ehemalige Stuttgarter Timo Baumgartl einen schlimmen Fehlpass gespielt, am vierten Gegentor war der frühere Augsburger Philipp Max am Donnerstagabend direkt beteiligt. Schmidt nannte die Niederlage in Griechenland unnötig, sieht aber noch immer Chancen aufs Erreichen des Achtelfinals.

"Wir haben zwei Tore erzielt, und das bietet Perspektive für die nächste Woche. Ich denke, es ist immer noch möglich, auf Kosten von Olympiakos weiterzukommen", sagte er. Ex-Nationalspieler Mario Götze spielte nach überstandener Verletzung erstmals seit Ende Dezember wieder für Eindhoven. In Piräus trafen in einer turbulenten ersten Halbzeit Andreas Bouchalakis (9.), Yann M'Vila (37.) und Youssef El-Arabi (45.+2) für die Gastgeber, Eran Zahavi gelang zweimal der zwischenzeitliche Ausgleich für PSV. In der zweiten Halbzeit machte Georgios Masouras (83.) die Ausgangslage für Götze und Co. noch kniffliger.

Tennis, Melbourne: Die Tennisspielerinnen Elise Mertens und Aryna Sabalenka haben in der Doppel-Konkurrenz der Australian Open ihren zweiten Grand-Slam-Titel gewonnen. Das Duo aus Belgien und Belarus, das im Achtelfinale die US-Open-Siegerinnen Laura Siegemund/Wera Swonarewa (Metzingen/Russland) ausgeschaltet hatte, bezwang am Freitag die Tschechinnen Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova 6:2, 6:3. Mertens und Sabalenka hatten 2019 bereits bei den US Open triumphiert.

Coronavirus: Der Zwist zwischen Trainer Hansi Flick und SPD-Politiker Karl Lauterbach ist ausgeräumt. Das bestätigte Lauterbach nach einem "spannenden und konstruktiven Gespräch mit gegenseitiger Wertschätzung" via Twitter. "Jeder Streit ist beigelegt", schrieb er.

Nach Angaben des SPD-Gesundheitsexperten habe er sich mit Flick "eine Halbzeit lang über (die) Lage des Profifußballs in Zeiten von Corona" ausgetauscht. "Unterschiede in der Meinung kann es immer geben", schrieb er, "entscheidend ist aber: In der Bewältigung der Coronakrise zählt Teamgeist. Den habe ich im Gespräch durchaus wahrgenommen."

Flick hatte Lauterbach am vergangenen Sonntag als "sogenannten Experten" bezeichnet und der Politik pauschal vorgeworfen, ihr gehe es bei der Bewältigung der Pandemie mehr um Wählerstimmen als um die Sorgen der Bürger. Nach dem Spiel gegen Arminia Bielefeld am Montag (3:3) ruderte er ein Stück weit zurück und kündigte eine Aussprache mit Lauterbach an.

Biathlon-WM: Franziska Preuß und Erik Lesser haben bei der Biathlon-WM in Pokljuka eine Medaille in der Single-Mixed-Staffel deutlich verpasst. Das deutsche Duo musste sich beim Sieg der Franzosen nach einer enttäuschenden Vorstellung am Schießstand mit dem siebten Platz begnügen. Im Vorjahr waren Preuß/Lesser bei der WM in Antholz noch Vizeweltmeister geworden.

Das französische Duo Julia Simon und Antonin Guigonnat triumphierte in 36:42,4 Minuten (0 Strafrunden+5 Nachlader) vor Norwegen (0+9/+2,8 Sekunden) und Schweden (0+8/+22,6). Preuß und Lesser (1+9) lagen 1:21,2 Minuten zurück.

Lesser, der im Einzel geschont worden war, zeigte nach dem Debakel im Sprint (66.) und der Mixed-Staffel erneut eine schwache Leistung. Am Mittwoch hatte Arnd Peiffer mit Silber im Einzel die bislang einzige Medaille für den Deutschen Skiverband (DSV) geholt.

Am Freitag ist Ruhetag bei der WM in Slowenien. Die Staffeln am Samstag und die Massenstart-Rennen am Sonntag schließen die Titelkämpfe auf der Hochebene Pokljuka ab.

Olympische Spiele: Seiko Hashimoto tritt die Nachfolge von Yoshiro Mori im Präsidenten-Amt des Organisationskomitees für die Olympischen Spiele in Tokio an. "Ich werde keine Mühe scheuen, um den Erfolg der Spiele in Tokio zu sichern", sagte Hashimoto nach ihrer Ernennung. Ihr Vorgänger Mori war nach einer sexistischen Äußerung in der vergangenen Woche zurückgetreten.

Hashimoto hatte vor der Bekanntgabe ihren Rücktritt als japanische Olympiaministerin bei Premierminister Yoshihide Suga eingereicht. Suga habe ihr mitgeteilt, er hoffe, dass "ich meine ganze Kraft einsetzen werde, um die Spiele in Tokio so zu gestalten, dass sie vom japanischen Volk angenommen werden", sagte Hashimoto knapp ein halbes Jahr vor den Sommerspielen (23. Juli bis 8. August).

Die 56-Jährige ist olympische Rekordteilnehmerin in ihrem Land und startete in der Zeit von 1984 in Sarajevo bis 1996 in Atlanta bei sieben Olympischen Spielen, viermal trat sie im Eisschnelllaufen an, dreimal als Bahnradfahrerin. 1992 gewann sie bei den Winterspielen in Albertville im Eisschnelllauf über 1500 m die Bronzemedaille.

Der vorherige OK-Chef Mori hatte bei einer Online-Vorstandssitzung des Organisationskomitees gesagt, dass sich Sitzungen mit Frauen in die Länge zögen, weil die miteinander konkurrierenden Frauen alle reden wollten. Die Bemerkung löste in Japan und auch international große Entrüstung aus.

Fußball, England: Spitzenreiter Manchester City hat mit einem 3:1 (1:1) im Nachholspiel beim FC Everton seine Siegesserie in der Premier League fortgesetzt und verfügt nun schon über zehn Punkte Vorsprung auf den zweitplatzierten Stadtrivalen Manchester United. Der zuletzt formstarke deutsche Nationalspieler Ilkay Gündogan fehlte wegen Leistenproblemen.

Die Citizens, die in einer Woche in der Champions League gegen Borussia Mönchengladbach spielen, gingen am Mittwoch durch Phil Foden nach 32 Minuten in Führung, mussten aber schon fünf Minuten später den Ausgleich des Tabellensiebten durch den Brasilianer Richarlison hinnehmen. In der zweiten Hälfte drehte der Tabellenführer aber richtig auf und unterstrich seine Überlegenheit durch die Treffer von Riyad Mahrez (63.) und Bernardo Silva (77.).

Fußball, Spanien: Auf dem Weg zum elften Meistertitel in Spanien hat Atlético Madrid einen Rückschlag erlitten. Die Mannschaft von Trainer Diego Simeone kam in einem Nachholspiel bei UD Levante nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus, führt die Tabelle aber mit sechs Punkten Vorsprung auf Stadtrivale und Rekordmeister Real Madrid an. Zudem hat Atlético noch eine Begegnung weniger ausgetragen. Enis Bardhi brachte den Gastgeber in Führung (17.). Marcos Llorente bewahrte den Spitzenreiter mit seinem Treffer (37.) immerhin vor der zweiten Saisonniederlage.