Mailand, Madrid, Berlin: Auf den FC Bayern kommen anspruchsvolle Aufgaben zu. Der Euroleague-Auftritt in Italien hat dabei einen wegweisenden Charakter.

Von Joachim Mölter

Man muss jetzt ganz genau aufpassen, um den Überblick zu behalten über die bevorstehenden Auftritte der FC-Bayern-Basketballer, denn, so der Vereinspräsident Uli Hoeneß: "Im Moment kann man gar nicht sagen, ich freue mich auf dieses oder jenes Spiel - ein Höhepunkt jagt den anderen."

Am Wochenende haben die Münchner gerade erst in der Euroleague das litauische Spitzenteam Zalgiris Kaunas 88:84 besiegt und in der Bundesliga den ärgsten Verfolger Alba Berlin 83:81 niedergerungen, da stehen schon die nächsten hochkarätigen Gäste vor den Türen des Audi Domes - am Freitag der Euroleague-Champion Real Madrid, am Sonntag erneut Alba Berlin, diesmal zum Kräftemessen im Pokal-Viertelfinale. "Das ist Top-Niveau, das auf uns zukommt", findet Spielmacher Maodo Lo, "aber wir sind jetzt erst einmal auf Mailand fokussiert."

Ach ja, Mailand: Das hätte man fast vergessen vor lauter Madrid und Berlin. Bei Olimpia Mailand müssen die Münchner am Mittwoch antreten, "dieses Spiel ist wichtig für uns", mahnt Geschäftsführer Marko Pesic, "da kannst du nicht sagen, wir nehmen jetzt ein bisschen Gas raus".

Obwohl der oberflächliche Blick auf die Euroleague-Tabelle womöglich dazu verleiten könnte: Die Mailänder stehen auf Platz sieben, die Münchner auf Rang acht, jeweils mit einer Bilanz von 6:6 Siegen, ein belangloses Mittelfeld-Geplänkel, könnte man glauben. Aber für beide Teams ist das Duell wegweisend. Die Mailänder wollen nach vier Niederlagen in Serie ihren Abwärtstrend stoppen, die erstmals in dieser Euroleague-Saison zweimal nacheinander siegreichen Münchner hingegen ihren Aufwärtstrend fortsetzen. "Wir kämpfen um einen Playoff-Platz", versichert der FC-Bayern-Guard Petteri Koponen, "das ist eines unserer Ziele in dieser Saison." Um nach den 30 Hauptrunden-Spieltagen im K.-o.-Format weitermachen zu dürfen, müssen die Münchner einen der ersten acht Ränge besetzen. "Genau da sind wir", stellt der 30 Jahre alte Finne fest.

Koponen weiß natürlich, dass dieser Zwischenstand auch einer Besonderheit zu verdanken ist: Wenn die Bayern-Basketballer die Euroleague-Hinrunde am 28. Dezember gegen den montenegrinischen Außenseiter Buducnost Podgorica beenden, haben sie zehn der fünfzehn Partien vor eigenem Publikum absolvieren dürfen. "Wir wissen, dass wir 2019 eine Menge mehr Auswärtsspiele haben werden", teilt Koponen mit. Insofern sei es sehr wichtig gewesen, dass dem Team neulich auf Gran Canaria der erste Auswärtssieg gelungen sei.

Es ist freilich der bislang einzige und nun auch schon vier Wochen her - es wäre also Zeit für den nächsten. Aber "Mailand ist eine sehr talentierte Mannschaft", warnt Lo. Zudem haben die Italiener eine Reihe individuell starker Profis: Der Amerikaner Mike James, 28, ist zweitbester Scorer der Euroleague mit 20,5 Punkten im Durchschnitt, dazu drittbester Vorlagengeber mit 7,3 Assists; der litauische 2,08-Meter-Mann Arturas Gudaitis, 25, rangiert mit 7,3 gefangenen Rebounds pro Partie an zweiter Stelle der Statistik. Dazu kommen die Serben Vladimir Micov, 33, und Nemanja Nedovic, 27, die mit durchschnittlich 14,5 bzw. 14,3 Punkten zu den Top Ten unter den Korbjägern zählen - wobei Nedovic zuletzt wegen einer Oberschenkelverletzung pausieren musste. Flügelspieler Mindaugas Kuzminskas, 29, bringt sogar ein wenig NBA-Erfahrung ein, allerdings nicht so viel wie sein Münchner Gegenüber Derrick Williams, 27.

Weihnachten dahoam Elf Spiele innerhalb von vier Wochen, sieben davon zu Hause, vier auswärts - das steht den Basketballern des FC Bayern München demnächst bevor. Die Termine (EL = Europaleague, BL = Bundesliga, (A) = auswärts, (H) = zu Hause): Mi., 19.12. (20.45) EL Olimpia Mailand (A) Fr., 21.12. (20.00) EL Real Madrid (H) So., 23.12. (18.00) Pokal Alba Berlin (H) Mi., 26.12. (18.00) BL s.Oliver Würzburg (H) Fr., 28.12. (20.30) EL Bud. Podgorica (H) So., 30.12. (20.30) BL Brose Bamberg (A) Do., 3.1. (18.30) EL An. Efes Istanbul (A) So., 6.1. (15.00) BL Medi Bayreuth (H) Mi., 9.1. (20.00) EL Panathin. Athen (A) Fr., 11.1. (20.30) EL Olimpia Mailand (H) So., 13.1. (18.00) BL Frankfurt Skyliners (H) Do., 17.1. (18.00) EL ZSKA Moskau (A)

Der 2,03-Meter-Mann ist sechs Jahre in der amerikanischen Profiliga unterwegs gewesen, dank seiner Fähigkeiten ragte er zuletzt deutlich aus dem Münchner Ensemble heraus: mit 26 Punkten beim Sieg über Berlin und mit 27 beim Erfolg zuvor über Kaunas. Diese Leistung hat ihm auch die Ehrung als MVP des 12. Spieltags eingebracht, als "wertvollster Spieler", zu Recht wie der Kollege Koponen findet: "Derrick hat unglaublich gespielt. Er gibt uns eine Menge." Vor allem verströmt er viel Energie, wenn er eingewechselt wird. "Er ist so hungrig auf Spiele", hat Geschäftsführer Pesic festgestellt, "er will unbedingt." Williams sprüht sichtlich vor Spielfreude, bei dem durch 70, 80 Saisonspiele in der NBA gestählten Profi macht sich Pesic auch keine Sorgen wegen der aktuellen Strapazen: "Bei allen anderen müssen wir aufpassen, dass sie bei Kräften bleiben." Auch Klub-Präsident Hoeneß ahnt, dass seinen Basketball-Profis keine besinnliche Weihnachtszeit bevorsteht: "Bis Silvester wird das mit Erholung nicht viel werden."