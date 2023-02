Von Sebastian Winter

Eigentlich tragen die Basketballer des FC Bayern München im Audi Dome ihre Heimspiele aus, aber was sie am Donnerstagabend dort in der Euroleague erlebten, das war nichts anderes als ein Auswärtsspiel. Mehr als die Hälfte der 6500 Zuschauer in der ausverkauften Halle waren Fans des Gegners Partizan Belgrad, und sie machten einen Höllenlärm. "Auf Wiedersehen" sangen die Partizan-Anhänger, von denen viele mit nacktem Oberkörper in den Rängen standen, in passablem Deutsch zu Beginn des vierten Viertels - spätestens da war klar, dass die Münchner nicht den Hauch einer Chance mehr haben würden. Mit knapp 20 Punkten lagen sie hinten, am Ende verloren sie die Partie mit 71:82 (33:39).

Nur das erste Viertel hatten sie auf Augenhöhe mit Belgrad gespielt, nachdem sie, beeindruckt von der Hexenkessel-Atmosphäre, den Start verschlafen hatten. Danach trafen sie zu wenige Körbe, während Partizan, angeführt von Kevin Punter und dem Ex-Münchner Mathias Lessort, immer weiter davonzog. Die Hoffnungen der Bayern, den großen Rückstand auf die Playoff-Ränge noch wettmachen zu können, schwindet durch die Niederlage weiter.