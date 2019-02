17. Februar 2019, 18:23 Uhr Basketball Heimtriumph nach 13 Jahren

Bamberg gewinnt in einem hochklassigen Finale gegen Alba Berlin zum sechsten Mal den nationalen Pokalwettbewerb.

Von Joachim Mölter, Bamberg

So ein Basketballspiel ist nichts für schwache Nerven, das war am Sonntagnachmittag ein weiteres Mal zu erleben, im deutschen Pokalfinale zwischen Brose Bamberg und Alba Berlin. Lange führten die gastgebenden Bamberger, drei Minuten vor Schluss noch mit neun Punkten, 76:67. Dann spitzte sich in den letzten anderthalb Minuten das Geschehen zu: Die Berliner glichen aus, 78:78, gingen in Führung, 82:80, und verloren doch, 82:83 - durch einen Dreipunkte-Treffer von Bambergs Spielmacher Nikos Zisis zweieinhalb Sekunden vor der Schlusssirene. Viel dramatischer hätte es nicht enden können vor den 6150 Zuschauern in der ausverkauften Arena. "Man kann nicht erwarten, leicht gegen Berlin zu gewinnen", resümierte Bambergs Coach Federico Perego gelöst: "Ich habe schon damit gerechnet, dass sie noch mal zurückkommen." Sein Berliner Kollege Aito Garcia Reneses bescheinigte den Bambergern, "clever und mit viel Energie gespielt" zu haben; diese Energie habe seinem Team gefehlt. Ein Spielmacher, Peyton Siva, kam nach zweimonatiger Verletzungspause gerade erst zurück, der andere, Stefan Peno, fällt mit einer Knieluxation für den Rest der Saison aus; der kurzfristig verpflichtete Derrick Walton jr. hat erst zweimal mit der Mannschaft trainiert. Er konnte ebenso wenig Akzente setzen wie Luke Sikma, für gewöhnlich Albas Allrounder. Den Amerikaner hatte am Wochenende eine Grippe lahmgelegt, er lief zwar auf, war aber sichtlich geschwächt. Angesichts der Umstände hatte sich Alba tapfer gewehrt. Es war "ein ideales Finale", hatte Stefan Holz schon vorher befunden, der Geschäftsführer der Basketball-Bundesliga (BBL). Zwar verfügt aktuell der Tabellenführer Bayern München über die wohl beste Mannschaft hierzulande, aber im Pokalfinale standen sich die erfolgreichsten Klubs der vergangenen 25 Jahre gegenüber. Auf der einen Seite die Bamberger, neunmal deutscher Meister und nun zum sechsten Mal Pokalgewinner; auf der anderen die von 700 mitgereisten Fans unterstützten Berliner, achtmal Meister, neunmal Pokalsieger - mit einem weiteren Erfolg hätten sie es geschafft, mit dem Rekordgewinner Leverkusen gleichziehen können.

Die Duelle zwischen Bamberg und Berlin haben von jeher ihren Reiz aus den Gegensätzen der Klubs bezogen - da die Großstädter, dort die Provinzler. In diesem Jahr kam als weiterer Aspekt dazu, dass Bamberg eine routinierte Mannschaft mit einem jungen Trainer hat, dem nach der Entlassung des Letten Ainars Bagatskis erst vor vier Wochen zum Chefcoach beförderten Italiener Perego, 34, während Berlin ein junges Team aufbietet, das von einem erfahrenen Mann geleitet wird, dem 72 Jahre alten Aito.

Die unterschiedlichen Ansätze prägten auch die Partie: Bei Bamberg punkteten vor allem die Routiniers Tyrese Rice (20 Zähler), Nikos Zisis (19) und Elias Harris (15) mit Einzelaktionen, bei Berlin entpuppte sich der Center Johannes Thiemann als einer der besten Scorer, der im Nachwuchsprogramm von Bamberg ausgebildet, dort aber letztlich nicht für gut genug befunden wurde: Der 25-Jährige erzielte gegen seinen ehemaligen Klub 17 Punkte, zehn davon allein im ersten Durchgang. Später kam ihm vor allem Rokas Giedraitis (23 Punkte) zu Hilfe. Der 26 Jahre alte Litauer brachte sein Team immer wieder mit seinen Dreiern heran, er sorgte für den Ausgleich zum 78:78, und er wäre tatsächlich der Matchwinner gewesen, wenn die von ihm bewerkstelligte 82:80-Führung Bestand gehabt hätte. Aber dann kam Nikos Zisis noch einmal zum Wurf, der 35 Jahre alte Grieche. Alba-Coach Aito hatte seine jungen Profis vor dem Spiel nicht umsonst zur Geduld gemahnt und gefordert, "nicht schon zu Beginn über den Titel nachzudenken", sondern "das ganze Spiel über von Minute zu Minute zu denken". Sein Kollege Perego hatte die Berliner vor dem Finale zum Favoriten erklärt: "Sie spielen momentan gemeinsam mit München den besten deutschen Basketball." Er hatte aber auch angekündigt, dass seine Mannschaft sich nicht kampflos ergeben werde: "Wir wissen, was wir können. Wir werden alles nutzen, was wir haben, um dieses Spiel zu gewinnen." Dabei nutzten die Bamberger überraschenderweise ihre Abwehrkräfte; die Defensive war zuletzt eher als Schwachstelle der Mannschaft ausgemacht worden. "Wir haben uns einen guten Moment ausgesucht, um die beste Abwehrleistung der Saison zu zeigen", fand Perego. Im ersten Viertel ließen seine Spieler die Berliner kaum zu Abschlüssen kommen. Doch die ließen sich davon nicht beeindrucken, sie kämpften sich zurück. Alba hatte in seiner Geschichte erst zwei Pokal-Endspiele verloren, zuletzt 2018 gegen den FC Bayern (75:80). "Ich glaube, dass diejenigen von uns, die letztes Jahr schon im Finale standen, noch eine Rechnung offen haben", sagte Alba-Kapitän Niels Giffey. Aber diese Rechnung konnten sie am Sonntag nicht begleichen. Dafür zahlten die Bamberger etwas zurück, was sie seit 13 Jahren belastet. Auch 2006 hatten sie das Pokalfinale in eigener Halle bestritten - und damals verloren, 73:85 gegen Berlin.