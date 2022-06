Der frühere Basketball-Nationalspieler Patrick Heckmann hat seinen Vertrag bei Brose Bamberg verlängert. Wie der Verein am Freitag mitteilte, bleibt Heckmann, 30, den Franken mindestens bis 2024 erhalten. Er geht damit insgesamt in seine Spielzeiten sechs und sieben für die Bamberger, mit denen er zweimal deutscher Meister und zweimal Pokalsieger wurde. "Ich hatte ja bereits bei meiner Rückkehr letztes Jahr versprochen, dass ich mithelfen will, den Erfolg wieder zurückzuholen. Durch meine Verletzung konnte ich mich leider nicht so einbringen, wie ich gerne wollte. Das wird nun anders", so Heckmann.