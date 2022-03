Von Christoph Leischwitz

Manchmal muss ein Trainer nicht nur mit großartigen taktischen Ideen glänzen, sondern vor allem die richtigen Worte finden. Das tat Andrea Trinchieri am späten Mittwochabend, obwohl oder gerade weil in ihm eine innere Unruhe herrschte, die ihm anzusehen war. Eine Unruhe, die in diesen Tagen wohl noch viel mehr Menschen verspüren. Es gibt zum einen ein großes Unglück weit entfernt vom Audi Dome. "Es ist schwierig, über Basketball zu reden in diesen dunklen Zeiten, nah bei uns", sagte Trinchieri also nach dem Spiel der FC Bayern-Basketballer gegen die Hamburg Towers, "Menschen sterben, Menschen verlieren die Hoffnung. Wir können nicht viel tun, aber wir können das auch nicht ignorieren." Der Besuch einer Basketballhalle hat zurzeit vor allem die Funktion, von einem zehrenden Alltag abzulenken, von den Bedrohungen da draußen. Wenn dann aber auch noch dort drin etwas Schreckliches passiert, wo man doch vor all dem dort draußen kurz mal entfliehen möchte, dann ist den Menschen anzumerken: Sie sind noch sensibler als sonst, vielleicht auch mitfühlender.

Der Zwischenfall ereignete sich in der 13. Spielminute. Minutenlang herrschte absolute Stille, als der 26-jährige Nick Weiler-Babb auf dem Parkett direkt unter dem Korb lag. Eigentlich wollte er nur einen Dunking ansetzen, doch er verlor wegen eines Körperkontakts die Balance, rutschte mit den Händen vom Ring und fiel ungebremst auf den Kopf. Weiler-Babb lag bewusstlos da, lange, kein Zuschauer konnte wissen, wie es ihm geht. "Um Himmels Willen, bitte nicht", sagte der Kommentator bei Magentasport, Sebastian Ulrich. Gut fünf Minuten später wurde der Bayern-Spieler auf einer Trage aus der Halle und ins Krankenhaus gebracht. Noch am Abend folgte eine kleine Entwarnung: "Er ist bei Bewusstsein", erklärte Trinchieri, der im Schreckmoment sofort aufs Feld gelaufen war, um nach Weiler-Babb zu sehen. "Wir können von Glück sagen, dass wir nicht die nächste Tragödie kommentieren müssen, wenn auch auf einer geringeren Skala."

Das Spiel wurde fortgesetzt, die Bayern gewannen nach deutlichem Rückstand 86:75, aber das wahre Happy End fand im Krankenhaus statt. Keine Frakturen, keine Blutungen, lediglich eine schwere Gehirnerschütterung, gab der Verein bekannt. Ein Nachspiel mahnte Trinchieri dann allerdings auch noch an: "Die Referees sollten es sich zumindest ansehen. Ein Spieler fällt nicht so, ohne berührt zu werden." Leicht fallen wird es nicht, diese Szene wieder und wieder ansehen zu müssen. Weiler-Babb ging es den Umständen entsprechend gut, neben der Gehirnerschütterung trug er mehrere Prellungen davon. Wann er aus dem Krankenhaus entlassen werden, geschweige denn, wann er wieder spielen kann, war am Donnerstag noch nicht abzusehen.

Bayerns Geschäftsführer Marko Pesic sagte: "Ich habe nach der Verletzung von Nick nichts mehr von der ersten Halbzeit gesehen - außer das Ergebnis. Ich war nicht überrascht, denn sowas nimmt logischerweise jeden Trainer und Mitspieler mit." Umso mehr müsse man die Reaktion der Mannschaft wertschätzen. Nach 18 Punkten Rückstand zur Pause gewannen die Bayern die zweite Halbzeit mit 29 Punkten Vorsprung. "Respekt an die Mannschaft, die unglaublichen Charakter gezeigt hat, wahrscheinlich auch für Nick", sagte Pesic.

Darrun Hilliard und Nihad Djedovic kehren nach Knieverletzungen zurück

Planänderungen sind ja zum Normalzustand geworden, jedoch war für diesen Abend tatsächlich etwas völlig anderes geplant gewesen, eine Wiedersehensparty nämlich. Paul Zipser stand zum ersten Mal wieder im Aufgebot, im vergangenen Juli hatte er sich einer Hirnoperation unterziehen müssen. Obendrein kehrte Darrun Hilliard nach vier Monaten zurück, Nihad Djedovic nach fünf Wochen, beide hatten Knieverletzungen. Nachdem die Mannschaft sich trotz der Ausfälle mehrerer Leistungsträger meist recht erfolgreich durch die Bundesliga und die Euroleague manövriert hatte, herrschte nun das Gefühl: Alle Mann sind bereit für die entscheidende Saisonphase.

Doch sie können es nicht ignorieren, was draußen passiert. "No more war" stand auf den T-Shirts, die sich Bayern- und Gästespieler angezogen hatten vor dem Tip-off. Die Bayern hatten nach einem enorm anstrengenden Programm dann auch plötzlich 16 Tage Pause gehabt, aus keinem anderen Grund als dem Kriegsbeginn: Sie waren es, die gleich nach dem Beginn der Invasion in der Ukraine am Donnerstag die Absage des Heimspiels gegen den Armeesportklub ZSKA Moskau forderten, der Verband zog wenige Stunden später nach.

An diesem Freitagabend startet in eben jener Euroleague nun der nächste Versuch der Ablenkung von den Problemen da draußen, die Bayern empfangen Olympiakos Piräus (20.45 Uhr, Audi Dome). Wegen der Suspendierung der russischen Mannschaften ist für Trincheris Mannschaft die Chance größer geworden, zum zweiten Mal nacheinander die Playoffs zu erreichen.