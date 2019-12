Hamburg (dpa/lno) – Fünf Heimspiele in der Basketball-Bundesliga, fünf Niederlagen für die Hamburg Towers: In der edel-potics.de-Arena ist bislang jeder Gast des Aufsteigers als Sieger vom Feld gegangen. Dem stehen zwei Towers-Erfolge aus sechs Partien in der Fremde gegenüber. Doch Towers-Sportdirektor Marvin Willoughby betonte am Sonntag nach dem 75:100 (47:52) gegen Alba Berlin vor erneut 3400 Zuschauern: "Wir haben kein Heimproblem."

Zumal Alba auch nicht zu den Teams gehöre, die man im Kampf um den Verbleib in der Bundesliga schlagen müsse, ergänzte Willoughby. Trotz des am Ende deutlichen Ausgangs gegen den EuroLeague-Teilnehmer, der vier Partien binnen sieben Tagen bestreiten musste, hob er hervor: "Die Entwicklung der Mannschaft stimmt. Und Alba hat einfach die Qualität, um so ein Spiel in wenigen Minuten zu entscheiden."

Ähnlich sah es auch Cheftrainer Mike Taylor. "Wir haben alles gegeben, aber die Effizienz von Berlin war auf einem anderen Niveau. Jeder unserer Fehler wurde bestraft. Das war heute eine Prüfung für unsere Mannschaft." Der US-Amerikaner erhofft sich daher von der Aufarbeitung des Spiels weitere Aufschlüsse. "Mit dem Videomaterial werde man sehr viel anfangen können", sagte er.

Viel Zeit bis zum nächsten Spiel bleibt Taylor nicht. Bereits am Donnerstag (15.00 Uhr) treffen die Hamburger auf die Telekom Baskets Bonn. Es ist eines der Spiele, die die Towers gewinnen müssen. Das Gute für die Hanseaten: Sie spielen wieder auswärts.