Meldungen im Überblick

Basketball, Bundesliga: Die Siegesserie des FC Bayern München ist gestoppt. Nach zuvor sieben Erfolgen verlor das Team von Coach Andrea Trinchieri bei den Hamburg Towers am Samstagabend nach Verlängerung mit 89:91 (79:79, 43:41). Treffsicherste Spieler der Partie waren Hamburgs Jordan Swing und Maik Kotsar mit 21 und 20 Punkten. Die Bayern bleiben vorerst Tabellenzweiter, die Towers Sechster. Meister Alba Berlin kann mit einem Sieg gegen die Syntanics MBC Weißenfels am Sonntag an den Münchnern vorbeiziehen (15.00/Magentasport).

Der frühere Serienmeister Brose Bamberg holte sich beim 88:74 (36:38) gegen den Tabellensiebten ratiopharm Ulm den fünften Sieg in Folge und festigte den letzten Playoff-Rang acht. Bester Mann bei den Oberfranken war Devon Hall mit einem persönlichen BBL-Bestwert von 25 Punkten. Im Kampf um den Klassenerhalt wird die Luft für Rasta Vechta und die Jobstairs Gießen 46ers dünner. Vechta kassierte im Niedersachsenduell bei der BG Göttingen eine deutliche 79:103 (36:69)-Niederlage, Gießen unterlag dem Tabellenfünften Hakro Merlins Crailsheim ebenso klar mit 77:102 (42:48). Der Rückstand von Vechta und Gießen auf Weißenfels auf Nichtabstiegsplatz 16 beträgt bei noch neun ausstehenden Partien drei Siege.

Handball, Bundesliga: Die SG Flensburg-Handewitt hat das prestigeträchtige Nordderby in der Handball-Bundesliga für sich entschieden und den Rivalen THW Kiel von der Tabellenspitze verdrängt. Die Mannschaft von Trainer Maik Machulla setzte sich gegen den Rekordmeister in der 104. Auflage des Klassikers mit 31:28 (17:15) durch und baute seine imposante Serie auf 47 Heimspiele ohne Niederlage aus. Mit 34:4 Zählern ist Flensburg neuer Spitzenreiter, Kiel folgt auf Rang zwei (33:5 Punkte). Bester Werfer für die Flensburger in einer intensiven Begegnung war Hampus Wanne mit zehn Treffern. Für Kiel war Sander Sagosen mit neun Toren erfolgreichster Schütze.

Fußball, Spanien: Der angeblich von Borussia Mönchengladbach umworbene Trainer Xabi Alonso hat seinen Vertrag bei Real Sociedad San Sebastián um ein weiteres Jahr bis 2022 verlängert. Das teilte der baskische Club am Freitag mit. Damit hat sich ein Engagement des 39 Jahre alten Weltstars bei der Borussia zerschlagen.

Der frühere Bayern-Profi trainiert in San Sebastián das Reserveteam, mit dem er aktuell auf Platz eins in einer Staffel der dritten spanischen Liga steht. "Ich möchte mit diesem Projekt weiter wachsen", sagte Alonso, der laut spanischen Medienberichten mehrere Angebote größerer Clubs vorliegen hatte. Darunter soll auch eins der Gladbacher gewesen sein.

Bild und Sportbild hatten am Montag berichtet, dass Alonso zur neuen Saison Nachfolger von Marco Rose, der zu Borussia Dortmund wechselt, werde. Später hatte beide Zeitungen dies relativiert und berichtet, dass Gladbachs Sportchef Max Eberl noch mit mindestens einem weiteren Kandidaten in engen Gesprächen sei.

Wintersport, Skifliegen: Karl Geiger hat den von wechselnden Windbedingungen geprägten Skiflug-Wettkampf im slowenischen Planica gewonnen. Der Oberstdorfer setzte sich am Freitag mit einem Flug auf 232 Meter vor dem Japaner Ryoyu Kobayashi und dem Slowenen Bor Pavlovcic durch. Wegen starken Windes musste der Wettbewerb am Freitag immer wieder unterbrochen werden und wurde nach nur einem Durchgang beendet. Als zweitbester Deutscher belegte Markus Eisenbichler den achten Platz.

Am Mittag war bereits die Qualifikation abgesagt und der Start des Wettbewerbs zweimal verschoben worden. Tags zuvor hatte ein schlimmer Sturz des Norwegers Daniel Andre Tande den Auftakt des Saisonfinales überschattet. Der 27-Jährige war im Probedurchgang heftig auf den Hang aufgeschlagen und anschließend intubiert und mechanisch beatmet worden. Tande befindet sich in Ljubljana im Krankenhaus.

Basketball, NBA: Nationalspieler Daniel Theis (28) verlässt die Boston Celtics nach fast vier Jahren und wechselt in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA vom Rekordmeister zu den Chicago Bulls. Der Deal zwischen den Klubs kurz vor dem Ende der Wechselperiode perfekt gemacht. Im Gegenzug geht Moritz Wagner (23) von Chicago nach Boston, erst kurz zuvor war der Berliner von seinem bisherigen Klub Washington Wizards nach Illinois weitergereicht worden.

Auch Isaiah Hartenstein spielt wohl künftig wohl für ein neues Team. Die Denver Nuggets gaben den 22-Jährigen laut Medienberichten nach nicht einmal vier Monaten an die Cleveland Cavaliers ab. Eine Bestätigung steht noch aus. Theis stand seit 2017 bei den Celtics unter Vertrag, in der laufenden Saison kommt er durchschnittlich auf gute 9,5 Punkte pro Spiel. Der Center aus Salzgitter hatte zuvor für den früheren deutschen Serienmeister Brose Bamberg gespielt. In der vergangenen Spielzeit war er mit Rekordmeister Boston bis ins Conference-Finale vorgedrungen.

Wagner spielte die jüngsten anderthalb Spielzeiten für Washington, zuvor hatte er das Trikot der Los Angeles Lakers an der Seite von Superstar LeBron James getragen. Die Celtics sind nun seine dritte Station in der stärksten Basketball-Liga der Welt. Hartenstein war im Dezember nach zwei Jahren bei den Houston Rockets nach Colorado gegangen. In 30 Einsätzen kam er im Schnitt auf 3,5 Punkte und 9,1 Minuten Einsatzzeit. Nach dem Draft 2017 (43. Pick) hatte der 2,13 m große "Big Man" zunächst für das Rockets-Farmteam Rio Grande Valley Vipers gespielt.

Fußball, Sandro Wagner: Der frühere Nationalspieler Sandro Wagner nimmt seine Trainerkarriere in der Nachwuchsabteilung des ehemaligen Bundesligisten SpVgg Unterhaching auf. Der 33-Jährige betreut ab Sommer die U19 des abstiegsbedrohten Drittligisten, die aktuell auf Platz eins der A-Junioren-Bayernliga rangiert. "Ich sehe das als große Chance, wertvolle Erfahrungen im täglichen Umgang mit einer ambitionierten Mannschaft kurz vor dem Seniorenbereich zu sammeln", sagte Wagner. Der U21-Europameister von 2009 spielte in der Bundesliga zuletzt für Darmstadt 98, die TSG Hoffenheim und seinen Stammverein Bayern München, seine Profi-Karriere hatte er nach einer letzten Station bei Tianjin Teda in China im vergangenen Jahr beendet.

Seitdem ist er als Experte beim Streamingdienst DAZN tätig und macht seine A-Lizenz als Trainer. Diese soll er in den nächsten Wochen erhalten. Seit Herbst arbeitet Wagner außerdem bereits im DFB-Jugendbereich als Stürmertrainer. Der ehemalige Nationalspieler (8 Einsätze, 5 Tore) bezeichnete seine Aufgabe bei den Hachingern als "optimalen Start für mich als Vereinstrainer". In den Gesprächen mit Wagner sei deutlich geworden, "dass er ein klares Konzept verfolgt und große Lust auf die Nachwuchsarbeit hier in Haching hat", sagte Vereinspräsident Manfred Schwabl. Die erste Mannschaft soll auch bei einem Abstieg in die Regionalliga der zu Saisonbeginn verpflichtete Arie van Lent betreuen. Wagner hat es künftig nicht weit zur Arbeit: Er lebt mit seiner Familie in Unterhaching.