Hamburg (dpa/lno) - Demarcus Holland ist im Kampf um den Verbleib in der Basketball-Bundesliga der vierte neue Hoffnungsträger der Hamburg Towers. "Ich habe viel Energie bin ein aggressiver Verteidiger, aber auch ein Teamplayer", betonte Holland bei seiner Vorstellung am Donnerstag in der Hansestadt. Der 25 Jahre alte Amerikaner ist nach Jorge Gutierrez, Michael Carrera und Bogdan Radosavljevic die letzte Nachverpflichtung, die dazu beitragen soll, dass der nach 16 Partien auf dem drittletzten Platz liegende Aufsteiger erstklassig bleibt.

Chefcoach Mike Taylor baut vor allem auf die Defensiv-Qualitäten seines Landsmannes, der zuletzt ein halbes Jahr in Finnland beim Erstligisten BC Nokia unter Vertrag stand. Seinen neuen Club sieht Holland im Aufwind. "Die Mannschaft hat sich stark entwickelt. Es sind kleine Details, die entscheiden." Dass es ihm nicht an Selbstbewusstsein mangelt, bewies der in Dallas geborene Profi auch: "Wir haben zuletzt viele knappe Spiele verloren. Zwei, drei Stopps von mir hätten den Unterschied ausmachen können."

Bei den Towers wird Holland die Nummer 4 erhalten. Tragen auf seinem Towers-Trikot soll er sie das erste Mal offiziell im Heimspiel am 8. Februar gegen die MHP Riesen Ludwigsburg. Taylor indes muss bis dahin entscheiden, wen er auf die Tribüne schickt. Denn von den aktuell sieben Ausländern im Team dürfen nur sechs im Kader stehen.