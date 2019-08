Hamburg (dpa) - NBA-Profi Dennis Schröder ist am Dienstag als letzter deutscher Nationalspieler in der WM-Vorbereitung zur deutschen Basketball-Nationalmannschaft gestoßen. "Ich freue mich sehr, dass ich beim Team bin und wir zusammen Richtung World Cup durchstarten können", sagte Schröder nach seiner Ankunft bei der Mannschaft in Hamburg am Dienstag. In der Hansestadt tritt die Auswahl des Deutschen Basketball Bunds (DBB) von Freitag bis Sonntag beim Supercup gegen Ungarn, Tschechien und Polen an.