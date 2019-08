Hamburg (dpa/lno) - Nach einer Woche Vorbereitung auf ihre erste Saison in der Basketball-Bundesliga herrscht bei Aufsteiger Hamburg Towers Aufbruchsstimmung. "Wir wollen positiv nach vorne blicken und nicht nach unten in der Tabelle schauen, wie das für Aufsteiger oft typisch ist", sagte Co-Trainer Benka Barloschky am Montag in der edel-optics.de-Arena im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg. Er vertritt derzeit Chefcoach Mike Taylor, der die für die WM qualifizierte Nationalmannschaft Polens betreut.