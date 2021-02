Die zweite Bundesliga setzt in Pro A und Pro B den Abstieg aus. Das sorgt in Nürnberg und Oberhaching für Aufatmen. Und auch bei den Playoffs gibt es Änderungen.

Von Markus Schäflein

Am Montagabend um 19.34 Uhr verschickte der TSV Oberhaching Tropics eine freudige Pressemitteilung mit der Überschrift: "Oberhaching bleibt Bundesligastandort - Tropics auch kommende Saison in der ProB." Die Mannschaft aus dem Süden von München hatte allerdings kein Spiel gewonnen und auch keinen ominösen Strich in der Tabelle übersprungen - kurz zuvor hatte die zweite Basketball-Bundesliga bekannt gegeben, dass sie den Abstieg in ihren beiden Ligen ProA und ProB in dieser Saison Corona-bedingt aussetzt. "Das Zittern in den letzten sechs Saisonspielen und darauffolgenden Playdowns bleibt den Gelbhemden erspart", teilte der TSV mit.

"Leider wurden sowohl in der ProA wie auch in der ProB einzelne Vereine außergewöhnlich stark durch Corona-Erkrankungen und lange beziehungsweise mehrfache Quarantänen massiv im Spielbetrieb behindert", hatte Liga-Geschäftsführer Christian Krings erklärt. "Aufgrund dieser extremen Ungleichheit zwischen den Vereinen diese Saison wurde der sportliche Abstieg ausgesetzt." Für Aufatmen sorgte dieser Beschluss auch in Nürnberg. Die Falcons waren in der ProA vom Coronavirus schwer gebeutelt worden, sie beklagten zahlreiche Infektionen mit schwereren Verläufen in der Mannschaft und verpassten etliche Spiele. Mit zwei Siegen und zwölf Niederlagen stehen sie auf dem 15. und letzten Rang. Zwar beträgt der Rückstand auf den Vorletzten aus Hagen nur vier Punkte bei zwei ausgetragenen Spielen weniger, zuletzt standen aber satte zehn Nürnberger Niederlagen in Serie zu Buche. "Es ist eine gute Nachricht für uns und unsere treuen Fans, die neue Energie freisetzen kann", sagt Falcons-Trainer und Geschäftsführer Ralph Junge. "Wir können jetzt nach vorne schauen und ohne Störgeräusche in unsere Rückrunde starten."

Coburg steht in den ProB-Playoffs, der FC Bayern II kurz davor

Für die ProB wurde auch eine Veränderung im Playoff-Modus beschlossen: Anstelle der bisherigen Best-of-three-Serie werden die Aufsteiger in die ProA in einem Gruppen-Playoff-Modus ausgespielt. Nun spielen die jeweils acht bestplatzierten Teams der ProB Nord und ProB Süd in vier Vierer-Gruppen, einmalig jeder gegen jeden. Der Tabellenerste und -zweite jeder Gruppe zieht in eine zweite Gruppenphase ein, wo in zwei Vierer-Gruppen wieder einmalig jeder gegen jeden antritt. Anschließend spielen der Tabellenerste und -zweite der jeweiligen Gruppe in einem Hin- und Rückspiel die beiden Aufsteiger in die ProA aus. Der FC Bayern München II steht kurz vor der Qualifikation für diese Playoffs, für die der Tabellenführer BBC Coburg bereits teilnahmeberechtigt ist. Das 90:69 der Bayern zuletzt gegen Koblenz war bereits der zehnte Sieg im 17. Spiel der Süd-Gruppe. In den ausstehenden fünf Partien geht es nun noch viermal gegen schlechter platzierte Teams. Im Vorjahr hatte der Münchner Nachwuchs die Playoffs knapp verpasst.

Um die ausgefallenen Spiele in der ProB nachzuholen, wird die Hauptrunde um eine Woche verlängert, sie endet nun am 21. März. "Es ist uns wichtig, alle Spiele nachzuholen, um am Ende der Hauptrunde eine aussagekräftige Tabelle zu haben", sagte Liga-Geschäftsführer Krings. In der ProA seien bereits ähnliche Anpassungen des Spielplans und des Playoff-Modus diskutiert worden. "Da jedoch die ProA-Hauptrunde noch deutlich länger läuft und somit hier noch kein besonderer Handlungsdruck besteht, haben sich die ProA-Vereine noch nicht auf konkrete Beschlüsse geeignet", erklärte Krings.