Von Ralf Tögel

Die Basketballer des FC Bayern München haben in einer nervenaufreibenden und phasenweise hochklassigen Sonntagspartie gegen Ratiopharm Ulm den Saisonauftakt in der Basketball-Bundesliga (BBL) mit 83:86 Punkten verloren. Dabei lieferte das stark ersatzgeschwächte Team von Trainer Andrea Trinchieri dem hoch eingeschätzten Gegner einen großen Kampf und unterlag erst nach Verlängerung. In dem intensiven Vergleich zweier spielstarker Kontrahenten lagen die Münchner zur Halbzeit noch 43:35 in Führung, danach verließen sie sukzessive die Kräfte. Als ursächlich für den Misserfolg sah der Trainer "grobe Fehler in der Defense", die Personalprobleme hätten ebenfalls eine Rolle gespielt: "Wir hatten ein paar Spieler, die 40 Minuten auf dem Feld standen, mehr muss ich nicht sagen."

Der Bayern-Coach übertrieb nicht, spätestens beim Aufwärmprogramm war klar, dass er schon im ersten Spiel seine Improvisationskünste beweisen muss. Clever über die Runden kommen, hatte er als Devise ausgegeben, denn schon am Donnerstag steht das Debüt in der Euroleague bei Maccabi Tel Aviv an. Zehn Aufrechte konnte Trinchieri gegen Ulm aufbieten, unter ihnen Talent Mohamed Sillah - eigentlich Perspektivspieler im Pro-B-Team. In Kapitän Nihad Djedovic, Co-Kapitän Vladimir Lucic, Andreas Obst, Paul Zipser, Leon Radosevic, Othello Hunter, Corey Walden und Gavin Schilling fehlten dem Pokalsieger acht Akteure, die ihrerseits eine prächtige Formation abgegeben hätten. Dafür wurde schon zur Premiere vor 3100 begeisterten Zuschauern klar, wie stark die Münchner verpflichtet haben. Die Zugänge Darrun Hilliard (26 Punkte), Deshaun Thomas (20) und Augustine Rubit (18) zeigten Klasseleistungen, auch Ognjen Jaramaz (10) punktete zweistellig.

Brose Bamberg ist der Start in die Saison gelungen. Das Team von Trainer Johan Roijakkers gewann bei der BG Göttingen 82:76 und hat die Pleite in der Champions-League-Qualifikation einigermaßen kaschiert. Brose führte zur Halbzeit noch scheinbar sicher 46:37, verlor aber nach der Pause den Rhythmus - Göttingen schloss vor dem letzten Durchgang auf (58:59). Doch Bamberg steigerte sich und gewann letztlich verdient.

Bayreuth und Würzburg dagegen haben den Saisonstart verpatzt. Bayreuth startete in Gießen zwar souverän und lag zur Pause 47:35 vorn. Aber die Gastgeber, die nur per Wildcard in der BBL starten durften, überrollten die völlig indisponierten Oberfranken im letzten Viertel zum 86:74-Erfolg. Ähnlich erging es Würzburg, das bei den Merlins Crailsheim zur Pause 50:47 führte, sich im dritten Viertel nach den Worten von Trainer Denis Wucherer einen "relativ großen kollektiven Breakdown" leistete und mit 84:111 unter die Räder kam.