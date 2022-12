Die aus russischer Haft entlassene US-Basketballerin Brittney Griner hat angekündigt, 2023 wieder für ihr Team in der amerikanischen Profiliga WNBA spielen zu wollen. Olympiasiegerin Griner, 32, die vor einer Woche aus Russland zurückkehrte, schrieb bei Instagram: "Ich möchte eines ganz klarmachen, ich beabsichtige, in dieser Saison für Phoenix Mercury in der WNBA spielen." Sie freue sich, auf diese Weise in der Lage zu sein, allen zu danken, die sie unterstützt hätten. Die neue Saison beginnt für Phoenix am 19. Mai mit der Partie bei den Los Angeles Sparks.

In ihrer Mitteilung dankte Griner US-Präsident Joe Biden, Vizepräsidentin Kamala Harris, Außenminister Antony Blinken, ihrer Ehefrau Cherelle Griner sowie ihren Anwälten in Russland. Griner war in der vergangenen Woche im Rahmen eines Gefangenenaustauschs zwischen Russland und den USA freigelassen worden. Im Gegenzug kam der frühere russische Waffenhändler Wiktor But frei. Griner hatte seit Anfang Februar 2022 wegen Drogenschmuggels in Haft gesessen, weil in ihrem Gepäck Cannabis-Kartuschen gefunden worden waren.