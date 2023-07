Die lange in Russland inhaftierte Basketball-Spielerin Brittney Griner legt in der US-Frauenliga WNBA eine Pause ein. Die 32-Jährige werde zunächst auf zwei Auswärtsspiele verzichten, um sich "auf ihre mentale Gesundheit zu konzentrieren", teilte ihr Klub Phoenix Mercury mit. Phoenix werde Griner "vollständig unterstützen", hieß es in der Mitteilung: "Bezüglich des Zeitpunkts ihrer Rückkehr werden wir eng zusammenarbeiten." Das nächste Heimspiel steht am Donnerstag an, im bisherigen Saisonverlauf hat Griner im Schnitt 18,2 Punkte pro Spiel erzielt. Griner war Anfang August 2022 von einem russischen Gericht wegen Drogenschmuggels zu neun Jahren Haft verurteilt und in einem spektakulären Gefangenenaustausch im Dezember freigelassen worden. Sie verbrachte insgesamt fast zehn Monate in russischer Haft, nachdem im Februar 2022 am Moskauer Flughafen Scheremetjewo Vape-Kartuschen mit Cannabis-Öl in ihrem Gepäck entdeckt worden waren.