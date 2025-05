Herbert genießt in Kanada den Ruf eines der erfolgreichsten internationalen Basketballtrainer: Er führte Deutschland 2022 zu EM-Bronze, gewann 2023 den WM-Titel und belegte bei den Olympischen Spielen vergangenen Sommer in Paris den vierten Platz. Kanada wurde Dritter beim deutschen WM-Triumph, qualifizierte sich in Paris erstmals seit 24 Jahren für Olympia und steht derzeit auf Platz sechs der Weltrangliste des Weltverbands Fiba; eutschland ist Dritter.

Herbert soll eine goldene Generation kanadischer Talente, so der Verband, zu einer zweiten Olympiateilnahme in Folge zu führen, mit Blick auf Medaillenränge bei den Spielen 2028 in Los Angeles. Herberts Verbindung zur kanadischen Nationalmannschaft reicht weit zurück, nach einer kurzen Zeit als Assistenztrainer von 2001 bis 2002 kehrte er 2018 an die Seitenlinie für zwei Jahre zurück und saß zuletzt beim Olympia-Qualifikationsturnier 2021 auf der Bank.

„Ich fühle mich unglaublich geehrt und freue mich auf die Gelegenheit, mein Heimatland zu trainieren“, wird Herbert in einer Verbandsmitteilung zitiert. Von seinem derzeitigen Klub FC Bayern München, der gerade den Abschied von Geschäftsführer Marko Pesic verkündet hatte, gab es keine offizielle Mitteilung.