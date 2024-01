Die BG Göttingen verstärkt sich für den Abstiegskampf in der Basketball-Bundesliga mit dem Amerikaner David DeJulius. Das gaben die Niedersachsen am Dienstag bekannt. Der 24 Jahre alte Guard wechselt vom griechischen Erstligisten Lavrino B.C. nach Göttingen und unterschrieb dort einen bis zum Saisonende gültigen Vertrag. "David hat viele Fähigkeiten, die wir benötigen. Obwohl es seine erste Saison in Europa ist, spielt er mit viel Reife, organisiert das Team, kann punkten und ist immer bereit, den Ball mit dem Team zu teilen", sagte BG-Trainer. Die Göttinger haben in der aktuellen Bundesliga-Saison nur drei von 14 Spielen gewonnen und stehen auf dem drittletzten Tabellenplatz.