Basketball -Bundesligist BG Göttingen hat Cheftrainer Mikko Riipinen freigestellt. Dies teilten die Niedersachsen, die bereits als Absteiger feststehen, am Montag mit. Grund dafür sei die Tatsache, dass der Schwede nach der laufenden Spielzeit Gebrauch von seiner Ausstiegsklausel machen wollte, um ein Angebot eines anderen Klubs anzunehmen. „Die Art und Weise der Kommunikation von Mikko hat uns enttäuscht, weil er bis zum Schluss den Eindruck erweckt hat, dass er die kommende Saison bei uns plant. Die Vertrauensbasis ist nicht mehr vorhanden“, sagte BG-Geschäftsführer Frank Meinertshagen: „Wir hätten sehr gerne mit Mikko weitergearbeitet, können aber nachvollziehen, dass er die Chance ergreift, den nächsten Schritt in seiner Karriere zu machen.“

Für die verbleibenden zwei Saisonspiele am Donnerstag und am Sonntag gegen die Rostock Seawolves übernimmt der bisherige Co-Trainer Kenneth Desloovere. Riipinen hatte im vergangenen Januar die Nachfolge von Olivier Foucart angetreten, dennoch schaffte er es nicht, den Klassenverbleib zu sichern. Göttingen steht aktuell als Tabellenletzter bei einer Bilanz von zwei Siegen und 28 Niederlagen.„Die BG zu verlassen, ist nicht leicht für mich, weil sie ein Klub ist, den ich sehr respektiere. Ich kann nur Gutes über diesen warmherzigen Klub, die schöne Stadt und die Fans sagen. Ich werde mich für immer an diese Zeit erinnern“, sagte Riipinen.