Göttingen (dpa/lni) - Die BG Göttingen hat ihre Siegesserie in der Basketball-Bundesliga fortgesetzt. Das 90:84 (40:44) beim Mitteldeutschen BC war bereits der fünfte Erfolg nacheinander für die Niedersachsen. Nach diesem Auswärtssieg beim Tabellenletzten haben die Göttinger jetzt zehn Punkte Vorsprung auf den einzigen Abstiegsplatz. Bereits beim Rückspiel am 1. Februar in der heimischen Sparkassen-Arena könnte die BG den vor dieser Saison als äußerst fraglich eingestuften Klassenerhalt so gut wie sicherstellen.

"Es war ein großes Spiel für uns. Jeder Sieg ist wichtig für den Klassenerhalt", sagte Göttingens Trainer Johan Roijakkers. "Nach dem Start war der MBC viel stärker als wir. Beim MBC ist es nie einfach, von daher war es ein großer Sieg für uns."

Maßgeblich für den Erfolg waren erneut die drei Schlüsselspieler der vergangenen Wochen. Spielmacher Kyan Anderson hatte zu Beginn der Saison große Probleme, wurde zuletzt aber immer stärker. Auch am Samstagabend war er mit 23 Punkten der erfolgreichste Werfer. Auch die beiden nachträglich verpflichteten Dylan Osetkowski (21) und Alex Ruoff (17) sorgten zusammen für 38 Punkte.