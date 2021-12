Von Sebastian Winter

Branislav Ignjatovic gelang es zunächst noch ganz gut, seine schlechte Laune zu verbergen. Als der Trainer der MLP Academics Heidelberg nach der Partie beim FC Bayern München den Presseraum betrat, blickte er kurz auf die überlebensgroßen Spielerposter von Alex King und Danilo Barthel an der Wand - und freute sich. "Ah, mein Junge ist da, er hat bei mir angefangen. Und Danilo ist auch da. Ich fühle mich schon zu Hause."

Ein Trainer ist immer auch ein wenig stolz, wenn aus seinen früheren Schützlingen gestandene Profis werden. Barthel und King haben sich 2016 dem FC Bayern angeschlossen, Barthel spielt inzwischen beim Euroleague-Spitzenklub Fenerbahce Istanbul, King, 36, lässt seine Karriere in Würzburg ausklingen. Ignjatovics nostalgischer Anflug endete aber abrupt, als er die knappe 71:77 (33:33)-Niederlage bei den Bayern analysieren sollte: "Es fällt mir schwer, ein Statement zu machen, es ist auch ein bisschen arrogant zu sagen, dass man eine große Chance heute verpasst hat."

Aber genau so war es im wegen der Corona-Pandemie erstmals in dieser Saison wieder leeren Audi Dome, in dem vor allem die wütenden Schreie des Bayern-Trainers Andrea Trinchieri Richtung Tribüne hallten. Der Aufsteiger Heidelberg hatte den Tabellenführer und Pokalsieger im Griff, vor allem nach dem dritten Viertel, als die Gäste mit 58:52 in Führung lagen. Eine große Überraschung bahnte sich an, die Münchner wirkten leer im dritten Spiel binnen fünf Tagen, auch ihre Körpersprache wirkte wenig kämpferisch. 21 Ballverluste standen am Ende in ihrer Statistik, allein sechs unterliefen Othello Hunter, dem auch kaum ein erfolgreicher Korbwurf gelang. 14:7 Steals für Heidelberg sprechen ebenfalls dafür, dass die Münchner ihre Gedanken in der Kabine gelassen hatten. Die Freiwurf-Quote: 83 Prozent Heidelberg, 67 Prozent FC Bayern.

Heidelbergs Trainer fühlt sich und seine Mannschaft im letzten Viertel von den Schiedsrichtern ungerecht behandelt

Trinchieri sprach von einer gewissen mentalen Müdigkeit, "wir hatten ein gutes erstes Viertel, ein fürchterliches zweites und drittes, das letzte haben wir 25:13 gewonnen", sagte der Bayern-Trainer: "Das ist ein klares Bild dafür, dass wir spielen wollen, aber nicht die Konzentration dafür haben. In solchen Spielen kannst du alles verlieren. Aber wenn du deinen Job machst und sie gewinnst, dann sind das die Steine, die du brauchst, um eine erfolgreiche Saison zu bauen."

Eine Mauer bildeten die Münchner in den letzten zehn Minuten auch in der Defense. Dank ihr, der deutlichen Rebound-Überlegenheit (36:22) und dank ihres Kapitäns Nihad Djedovic, dem mit 14 Zählern besten Bayern-Punktesammler an diesem Abend, drehten sie die Partie - und überrumpelten Heidelberg mit einem fulminanten 18:0-Lauf zum 70:58. Heidelbergs Coach Ignjatovic wurde kurz vor Schluss von den Schiedsrichtern wegen seines zweiten technischen Fouls vom Innenraum verbannt. Auch deswegen - und weil er seine Mannschaft ungerecht behandelt sah -, war seine Laune im Presseraum so schlecht.

Vier Situationen zählte er auf, in denen seine Mannschaft benachteiligt gewesen sei im entscheidenden Viertel. Beim Korbleger von Brekkott Chapman gleich zu Beginn sei kein Foul gepfiffen worden. Auch nicht in einer Situation, "wo Shyron Ely zum Korb geht, nach dem Foul sogar blutet und Djedovic sich bei ihm entschuldigt". Später hätten die Unparteiischen aus Ignjatovics Sicht noch ein Foul an Jordan Geist pfeifen müssen. "Und dann das technische Foul zum Schluss, wo ich rausfliege. Das sind schon vier Szenen, das ist einfach zu viel für uns. Das ist in meinen Augen der entscheidende Grund, dass wir so knapp verlieren."

Hätte Trinchieri diese Sätze gehört, er hätte sein Lob an Ignjatovic ("sehr gutes Team, stark gecoacht") vielleicht vermieden. Aber so ganz von der Hand zu weisen waren die Argumente Heidelbergs nicht, selbst die Bayern sprachen später in ihrer Pressemitteilung von ihrer eigenen "gnadenlosen" Defense in den letzten Minuten der Partie. Es war der erfolgreiche Versuch, fehlende Frische und auch spielerische Mängel mit einer härteren Gangart gegen den weitaus unerfahreneren Konkurrenten aus Nordbaden zu kompensieren.

Die Bayern bleiben nach ihrem erzwungenen Sieg mit einer 8:2-Bilanz Spitzenreiter der Basketball-Bundesliga - und nach der Pflicht stehen nun zwei Höhepunkte an: Am Donnerstag (19.45 Uhr) empfängt Trinchieris Mannschaft den Euroleague-Titelverteidiger Efes Istanbul, am Sonntag (18 Uhr) erwartet Alba Berlin die Münchner zum Liga-Topspiel.