Von Ralf Tögel, München

JaJuan Johnsen hatte keine Chance. Er blickte starr auf den Boden und ging zielstrebig zum äußersten Platz auf der Auswechselbank, aber bevor er sich hinsetzen konnte, wurde er von Andrea Trinchieri gestellt. Der Trainer der Basketballer des FC Bayern München war vor der Bande schimpfend neben ihm hergelaufen, und nun musste sich Johnson seine Standpauke anhören. Auf dem Feld stopfte gerade Center Jalen Reynolds den Ball mit eine wuchtigen Dunking zum 56:37 durch den Korb, das interessierte den Italiener in diesem Moment aber herzlich wenig. Er hatte Wichtigeres zu tun: Trinchieri erklärte Johnson unüberhörbar, warum er ihn gerade vom Feld geholt hatte.

Die Bayern-Basketballer gewannen das Euroleague-Duell gegen den französischen Serienmeister verdient mit 76:52 Punkten, es war der neunte Sieg im dreizehnten Spiel, damit haben die Münchner bereits einen mehr als in der vergangenen Saison. Die war zwar im März abgebrochen worden, aber bis dahin waren bereits 28 Partien gespielt. Der FC Bayern ist also jetzt schon besser als in der vergangenen Spielzeit, die Münchner haben den dritten Tabellenplatz gefestigt hinter den Branchengrößen Barcelona und ZSKA Moskau, die jeweils einen Sieg mehr in der Bilanz stehen haben. Aber das ist offenbar alles kein Grund für den Trainer, auch nur einen Hauch von Zufriedenheit zu zeigen.

Umso beachtlicher war die Standpauke, weil Johnson einmal mehr eine feine Leistung zeigte. Er sammelte sieben Punkte und vier Rebounds, gemessen an 21 Minuten Spielzeit mehr als solide Werte. Zumal der Gegner ein sehr unangenehmer war, das Team aus Lyon zählt zu jenen Kontrahenten, gegen die sportliche Vergleiche wegen ihrer bissigen Defense und ihrem nie ermüdenden Kampfgeist kein großes Vergnügen sind. Villeurbanne war ja mit einer besonderen Empfehlung in den Audi Dome gekommen, "sie haben Barcelona gekillt", hatte Trinchieri vor dem Spiel an den deutlichen Sieg der Franzosen gegen den Top-Favoriten erinnert. Gegen die Münchner aber hatten sie keine Siegchance. In den erste beiden Vierteln spielten die Bayern auf sehr hohem Niveau, verteidigten intensiv, schlossen konzentriert ab und machten kaum Fehler. Und sie haben Johnson.

Der 31-Jährige hat eine illustre Basketball-Vita vorzuweisen, nach einer Saison in der NBA bei den Boston Celtics war er in den vergangenen Jahren bei Spitzenklubs in den starken europäischen Ligen Italiens, Russlands und in der Türkei notiert, mit Darussafaka Istanbul gewann er 2018 den Eurocup - mit einem zweistelligen Punkteschnitt. Johnson lieferte zwar nicht seine beste Leistung ab, agiert aber seit Wochen auf hohem Niveau und fügt sich geschmeidig in das System des Italieners ein. Der ist indes der Meinung, dass der 2,08 Meter große Amerikaner noch viel besser spielen kann, was er ihm auch stets mitteilt. J.J. war der Name, den der FCB-Coach der neben "Pooli" am häufigsten durch den leeren Audi Dome brüllte. Mit Pooli ist Paul Zipser gemeint, ebenfalls ein absoluter Topspieler, ebenfalls mit NBA-Vergangenheit und auch einer, aus dem Trinchieri noch bessere Leistungen herauskitzeln will.

Detailansicht öffnen "Sie haben auf die Worte des Trainers gehört". Andrea Trinchieri (re.) gibt Paul Zipser Anweisungen. (Foto: Philippe Ruiz/imago)

Am Freitagabend erzielte Johnson die ersten Punkte zu einem 8:0-Lauf. Villeurbannes Trainer T.J. Parker, der Bruder des viermaligen NBA-Champions und Klubeigners Tony Parker, nahm eine frühe Auszeit, die Dominanz der Gastgeber konnte er aber nicht verhindern. Zur Pause führte der FCB mit 42:25 Punkten. Nach der Pause wehrten sich die Gäste nach Kräften, die Bayern hatten das Geschehen dennoch stets im Griff und gewannen souverän.

Trinchieri, der Perfektionist, lobte einen Sieg des Kollektivs, zumal er in Vladimir Lucic auf seinen besten Spieler verletzungsbedingt habe verzichten müssen. Und dann sagte er noch ganz bescheiden: "Ich bin glücklich, denn mein Team hat auf meine Worte vertraut und ist meinen Anweisungen gefolgt."