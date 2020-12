Von Sebastian Leisgang

Auch das ist ja eine Sache, die das Virus den Menschen gelehrt hat: Es braucht gute Pläne, um durchzukommen. Manchmal aber, auch im Sport und gerade in der Kurzlebigkeit des Basketballs, manchmal helfen selbst die besten Pläne nicht weiter.

Ein Anruf bei Steffen Liebler, Würzburgs Geschäftsführer. Zu Beginn des Jahres hatte er einen Plan in seiner Schreibtischschublade, Liebler ist keiner, der gerne zockt. Wer zockt, braucht gute Nerven, das ist die Kunst. Liebler aber zieht es vor, wenn die Dinge berechenbar sind. Wie blickt einer wie er auf Zwanzigzwanzig zurück, dieses Jahr, das unzählige Pläne überholt hat, an dessen Ende kaum noch etwas so ist, wie es vorher war?

Liebler, 36, nimmt einen langen Atemzug, der auch als Seufzen durchgehen könnte, dann sagt er: "Wir sind ganz gut durchgekommen."

Auch für Würzburgs Basketballer war das Jahr der Pandemie in erster Linie das Jahr der Rückschläge. Erst der Saisonabbruch und das damit verbundene Aus aller Playoff-Hoffnungen, dann der unfreiwillige Umbruch im Kader, weil sich die besten Spieler zu anderen Vereinen aufmachten - und schließlich, als sich das Ausmaß der Krise abgezeichnet hatte, ein herausfordernder Neuanfang. Zusammengefasst also ein Zwanzigzwanzig, das außergewöhnlich harte Prüfungen bereitgehalten hat für die Basketballer und, um es mal in einen größeren Rahmen zu setzen, auch für Würzburg, eine Stadt, in der der Pessimismus zu Hause ist. Zuversicht, der Glaube ans Gute, das ist ja nicht gerade das, was den durchschnittlichen Würzburger auszeichnet, sehr wohl aber das, was die Pandemie den Menschen abverlangt.

Liebler meistert die Aufgabe. Dass die runderneuerte Mannschaft nach den ersten neun Spielen mit nur drei Siegen dasteht, sei das, worauf er sich schon vor dem ersten Sprungball dieser Saison eingestellt habe. "Gegen Braunschweig und den MBC haben wir Punkte verschenkt", sagt Würzburgs Geschäftsführer, "wenn man es aber mal nüchtern betrachtet, sind wir auf Kurs. Wir haben genau das, was wir erwartet haben: eine schwere Saison." Eine Saison, die zwar keinem Vergleich zu den Vorjahren standhält, eine aber auch, die gar keinen Vergleich erlaubt.

"Jetzt ist alles auf Kurzfristigkeit angelegt", erklärt Liebler, "es ist schwer zu sagen, um wie viele Jahre uns die Situation zurückgeworfen hat, aber es ist klar, dass wir keinen Fünf-Jahresplan mehr vor uns herschieben können. Das ist schade, weil wir durchaus eine Vision hatten." Dann hat sich alles erübrigt mit dem Virus: die Lauerstellung, in die sich Würzburg in den vergangenen Jahren gebracht hatte, der Kader, mit dem die Verantwortlichen in die Zukunft gehen wollten, auch der große Plan aus Lieblers Schreibtischschublade, der dokumentiert hat, wie es gelingen kann, ein natürlicher Playoff-Anwärter zu werden.

Nur ein Thema, so hofft Liebler, bleibt von der Krise unberührt. Trotz aller Einschnitte, trotz aller Unkenrufe geht er nach wie vor davon aus, dass die geplante Halle in der Nähe des Bahnhofs tatsächlich gebaut wird. Ursprünglich sollte sie schon im Herbst des kommenden Jahres eröffnet werden und dann auch den Basketballern als neue Heimat dienen. Das sei zwar nicht mehr realistisch, doch, so Liebler: "Die Gespräche haben schon wieder Fahrt aufgenommen. Ich bleibe da positiv."