Beim 70:90 in Würzburg sind die Bayern-Basketballer der Energie ihres Gegners nicht gewachsen. Die Saison ist zwar noch jung, doch die Münchner kommen schon jetzt ziemlich matt daher - und treffen am Freitag in der Euroleague auf das Spitzenensemble von Real Madrid.

Von Sebastian Leisgang

In aller Regel ist es ziemlich berechenbar, das übliche Spiel nach dem Spiel, wenn man so will. Der Pressesprecher eröffnet die Medienrunde mit den Worten, mit denen er eine Medienrunde eben eröffnen muss, die Journalisten stellen die Fragen, die sie eben stellen müssen, und die Trainer geben die Antworten, die sie eben geben müssen. Das ist das Wesen einer Pressekonferenz. Wenn es also normal läuft, dann läuft es nicht so, wie es am späten Dienstagabend gelaufen ist, nachdem die Basketballer des FC Bayern München ihr Bundesliga-Nachholspiel in Würzburg 70:90 verloren haben.

Denis Wucherer, 48, warf einen flüchtigen Blick auf den Statistikbogen, er wechselte ein paar Sätze mit den Medienvertretern, er wartete. Würzburgs Trainer saß einfach nur da und schaute in den Raum, fünf Minuten, zehn Minuten. Irgendwann begann die Pressekonferenz, obwohl Andrea Trinchieri immer noch bei seiner Mannschaft in der Kabine war, und als die Pressekonferenz nach etwas mehr als zehn Minuten endete, da war Trinchieri schon wieder weg. Fragen an den Trainer des FC Bayern? Gab es nach diesem Spiel nicht. Antworten? Hatte Trinchieri in jenen knapp 90 Sekunden gegeben, in denen er dann doch vor den Journalisten saß, bevor er sich zum Bus aufmachte. "Beschämend" hatte er das Spiel seiner Mannschaft genannt, "schlampig" und "ohne Konzentration".

Ein Spiel ist gerade dann bedeutsam, wenn es etwas zu sagen hat. Wenn es nicht beliebig ist, weil es sich eben nicht einreihen lässt neben all den anderen Spielen; und so war es auch diese Frage, die einem am späten Dienstagabend in den Sinn kam, als der Münchner Mannschaftsbus um kurz nach 23 Uhr im Würzburger Süden vom Parkplatz der Arena rollte: Lässt sich diese Niederlage, so deutlich sie auch gewesen sein mag, als einmaliger Fehltritt verstehen? Ist sie nach zuvor sechs Pflichtspielsiegen einfach nur als Versehen abzutun? Oder lässt sie etwa doch tiefer blicken, als den Bayern lieb sein kann?

Wer Trinchieri nach dem Spiel gegenübersaß und ihm zuhörte, der spürte bei jedem Wort, dass er eines nicht wollte: über diese Niederlage einfach hinwegsehen.

Schillings Spannungsabfall, Trinchieris Trotz und Obsts Ohnmacht: All diese Momente wird man jetzt erst einmal im Kopf haben

Elf Spiele haben die Bayern im Oktober bestritten, drei zu Hause, dann dienstags in Kasan, donnerstags in St. Petersburg, sonntags wieder in München, donnerstags in Kaunas. Eine Hatz, die Spuren hinterlassen und am Dienstagabend zu vielsagenden Bildern geführt hat. Gavin Schilling, wie er unter dem eigenen Korb die Hände auf die Oberschenkel stützt und den Kopf baumeln lässt, weil er den Würzburger Filip Stanic nicht halten konnte. Trinchieri, wie er die Schiedsrichter nach dem dritten Viertel vergeblich anfleht, da er seine Mannschaft bei einem Korbleger von Augustine Rubit um einen Freiwurf gebracht sieht. Und, auch das eine Momentaufnahme, aus der sich eine Menge herauslesen ließ: Andreas Obst, wie er die Hände über dem Kopf zusammenschlägt, als Würzburgs William Buford kurz vor dem Ende mit einem Drei-Punkte-Wurf trifft und die Niederlage der Bayern besiegelt.

Schillings Spannungsabfall, Trinchieris Trotz und Obsts Ohnmacht: All diese Momente wird man jetzt erst einmal im Kopf haben. Sie bleiben, weil sie nicht für sich stehen. Weil sie sich in einen größeren Kontext setzen lassen. Weil sie sich zu einem Puzzle zusammenfügen, das erst als Ganzes ein Bild ergibt.

Die Bayern sind geschafft. Noch bevor der Winter hereinbricht, sind sie müde - das war die Botschaft der 40 Minuten von Würzburg. "Es war eindeutig, dass wir ohne Kraft und Energie gespielt haben", sagte Nihad Djedovic und benannte damit das, was den Unterschied gemacht hatte zwischen einer äußerst strapazierten Euroleague-Mannschaft und einem Team, das nur darauf wartet, die Bayern auf dem falschen Fuß zu ertappen und dann zu Fall zu bringen.

"Der Euroleague-Fahrplan ist kräftezehrend", sagte Wucherer, "daraus haben wir Kapital geschlagen." Seine Mannschaft war flink, seine Mannschaft war strukturiert, seine Mannschaft war überzeugt. Angetrieben von Buford und Stanic schwang sich Würzburg zu einem lästigen und unbeugsamen Gegner auf. Bayern hingegen war fahrig, Bayern war desillusioniert, Bayern war überspielt.

Am Ende blieb Trinchieris Team nichts anderes übrig, als die zweite Bundesliga-Niederlage anzuerkennen und den Blick wieder auf die Euroleague zu richten. Da heißt der Gegner am Freitagabend Real Madrid. Eine Aufgabe, die es in sich hat - und eine Aufgabe, die zumindest etwas Aufschluss darüber geben wird, wie tief das Spiel in Würzburg hat blicken lassen.