Abschiedsgala: Bent Leuchten (rechts, hier gegen Mohamed Sillah vom FC Bayern) überzeugte in der zurückliegenden Saison, nun zieht es ihn aber an ein US-College.

Von Fabian Dilger, Oberhaching

Derbysieg und drittes Jahr Pro B Süd - zum Abschluss einer ungewöhnlichen Saison genehmigten sich die Oberhaching Tropics noch einmal die Siegerpose. Zumindest für die Kamera stellten sich die Spieler samt Trainerstab nach dem letzten Spiel im Münchner Audi Dome vor den leeren Rängen auf: Geballte Fäuste waren zu sehen, und dann wehten gedämpfte, zarte, vielstimmige Freudenschreie vom Parkett nach oben.

Die Abschluss-Freude kam vom vorherigen, hart erarbeiteten Erfolg gegen den großen Nachbarn Bayern München II. Ein Stimmungskick am Ende einer durchwachsenen Spielzeit. "Es war jetzt nicht alles schlecht, aber es war auch nicht alles gut", resümiert Oberhachings Sportdirektor und Trainer Mario Matic, 42. Sportlich war es anstrengend, in der Tabelle landeten die Tropics auf dem vorletzten Platz. Eigentlich stünde jetzt eine Abstiegsrunde an, die Liga hat diese aber wegen Corona gestrichen. Deswegen wird Oberhaching seit dem Aufstieg 2019 ein drittes Mal in der so genannten zweiten Liga Pro B, die de facto die dritte deutsche Liga ist, starten dürfen.

Dass es am Ende nur sechs Siege aus 22 Spielen waren, macht Matic etwa an Verletzungen fest. Zu oft fielen während der Saison etablierte Kräfte wie Moritz Wohlers oder Bernhard Benke aus. Als Mitte Februar die Nachricht kam, dass es keinen Abstieg gibt, "war bei meinen Spielern die Luft raus", sagt Matic. Spielmacher und Top-Scorer Janosch Kögler, 27, sieht es genauso wie Matic: zu wenig Einspielzeit durch immer wechselnde Besetzungen. Zur Hälfte der Saison sei man "ein komplett neues Team" gewesen: "Dann hat uns in manchen Spielen die Abstimmung in entscheidenden Phasen ein wenig gefehlt. Das ist der Knackpunkt."

"Wir sehen uns eher als Ausbildungsverein", sagt Trainer Matic

Einerseits ein Störfaktor, andererseits eine Gelegenheit: Denn so ärgerlich die Verletzungen im Kader waren, so stolz sind sie in Oberhaching auf die Integration der jungen Spieler. Von der Internationalen Basketball Akademie München erspielten sich zum Beispiel Center Bent Leuchten, 18, und Guard Benny Schröder, 17, feste Plätze in der Tropics-Rotation. Leuchten erzielte bis zum Saisonende stattliche 12,4 Punkte pro Spiel, Schröder zeigte zum Beispiel gegen die Bayern mit alleine zehn Punkten im letzten Viertel, wie viel Talent er hat. "Wir sind schon stolz, dass wir junge Spieler entwickelt haben. Ich bin mir zu 100 Prozent sicher: Hätte man Leuchten und Schröder von Anfang an gehabt, hätten wir locker vier, fünf Siege mehr gehabt", sagt Matic.

Leuchten zieht es aber nächstes Jahr an die Colleges in den USA. Bei Schröder ist Matic hoffnungsvoller, er bleibt noch ein Jahr in Deutschland. Die erfahrenen Spieler wie Kögler, Wohlers und Peter Zeis sollen alle in Oberhaching bleiben, dazu soll der Weg mit den jungen Talenten konsequent verfolgt werden. "Wir sehen uns eher als Ausbildungsverein", sagt Matic. Beim niedrigsten Etat in der gesamten Pro B sei das selbstverständlich, Profis wie bei anderen Teams könne und wolle man sich nicht leisten. Auch im nächsten Jahr gibt das Budget den Kader vor. "Wir werden kein Geld ausgeben, das wir nicht haben", versichert Matic. Bisher wird noch ohne Zuschauereinnahmen geplant. Sollte dann doch mehr Geld als gedacht im Portemonnaie sein, hält Matic vor allem nach einem treffsicheren Distanzschützen Ausschau.

Wie genau das dritte Jahr in der Pro B ablaufen wird, diese Frage ist noch weit weg. Nach der kräftezehrenden Corona-Saison dürfen die Tropics sich aber ruhig einen Moment Stolz gönnen, sagt Matic: "Man darf nicht vergessen, wo wir herkommen." Nämlich aus dem Mittelfeld der Regionalliga mit einer Handvoll Zuschauern, mit einer wesentlich kleineren Jugendarbeit als jetzt. Selbst wenn das Publikum im Audi Dome diesmal noch gefehlt hat - Oberhaching ist jetzt Basketball-Karte eingezeichnet, sagt Matic: "Mittlerweile haben wir uns in Deutschland auch einen Namen gemacht."