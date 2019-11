Einem Menschen wie Dirk Nowitzki schaut man nicht auf die Füße. Man schaut zu ihm auf. Weil er 2,13 Meter misst, natürlich, vor allem aber, weil er in jeder Hinsicht ein großer Sportler ist. Vielleicht der größte, den Deutschland hatte zu Beginn dieses Jahrhunderts. Im Frühjahr 2019 beendete der in Würzburg geborene Nowitzki seine Karriere als Basketballprofi in Dallas, im Alter von 40 Jahren. "Ich habe Deutschland vor zwanzig Jahren verlassen", sagte er bei seinem letzten Heimspiel, "und ich wurde ein Texaner." Mehr noch: Er wurde ein Weltstar, vielleicht der aktuell einzige des deutschen Sports.

Dirk Nowitzki konnte nie und nirgends mehr unbehelligt schlendern, nicht mal im Outback von Australien, als er dort vor Jahren Ferien machte. Was auch daran liegt, dass man sich nicht hinter einer Sonnenbrille und unter einem Baseballkäppi verstecken kann, wenn man 2,13 Meter groß ist.

Nowitzkis globaler Ruhm beruht natürlich auf weltweit beachteten Erfolgen. Aber nicht nur. Alles, was er gewonnen hat, hat er ja nur ein Mal gewonnen: eine Medaille bei Weltmeisterschaften (Bronze 2002), eine bei Europameisterschaften (Silber 2005), eine Teilnehmerurkunde bei Olympischen Spielen (2008), eine Meisterschaft in der nordamerikanischen Profiliga NBA (2011). Auch individuelle Auszeichnungen heimste er immer nur ein Mal ein: wertvollster Spieler der NBA-Saison (2007), Fahnenträger des deutschen Olympia-Teams (2008), bester Spieler der NBA-Finalserie (2011), Sportler des Jahres in Deutschland (2011).

‹ › Ein Star im Schatten seiner selbst: Dirk Nowitzki wird nach einem Spiel gegen die Phoenix Suns geehrt. Bild: Tony Gutierrez/AP

‹ › Nummer 41, 21 Jahre, 1 Klub: Dirk Nowitzki hat als Profi ausschließlich für die Dallas Mavericks gespielt. Bild: Albert Pena/imago images

‹ › Er war der Star der deutschen Nationalmannschaft. Hier verlässt er bei der Basketball-EM 2015 nach dem Spiel gegen Spanien enttäuscht die Arena. Deutschland ist gerade in der Vorrunde ausgeschieden. Bild: Lukas Schulze/DPA

‹ › In 153 Spielen für die deutsche Nationalmannschaft erzielt er 3045 Punkte. Bild: Joe Klamar/AFP Wird geladen ...

Wer wissen will, wie man es mit einmaligen Erfolgen zu einzigartigem Ansehen bringt, dem hilft vielleicht doch ein Blick auf Nowitzkis Füße. Auf Bildern vom 10. April, an dem er seinen Abschied vom Profisport verkündete, ist zu erkennen: Auf seinen Schuhspitzen waren zwei Wörter aufgedruckt, jeweils in Großbuchstaben - LOYALTY auf der rechten, LEGACY auf der linken.

"Loyalität", diesen Wert wollte Nowitzki als "Vermächtnis" hinterlassen - so kann man diese zwei Wörter interpretieren.

In Zeiten, in denen Sportprofis als moderne Söldner durch die Lande ziehen und ihre Dienste dem Meistbietenden für eine begrenzte Zeit zur Verfügung stellen, ist Dirk Nowitzki außergewöhnlich. Nach seiner Anfangszeit bei der DJK Würzburg hat er als Profi nur für einen Klub gespielt, die Dallas Mavericks, 21 Jahre lang. In der NBA hat nur eine Handvoll Basketballer überhaupt so lange durchgehalten, und kein anderer blieb einem Klub so lange treu. Kobe Bryant brachte es auf 20 Jahre bei den Los Angeles Lakers, ehe er 2016 zurücktrat.

Bryant hatte lange vorher angekündigt, dass seine 20. Saison in der NBA auch seine letzte sein würde; er inszenierte sie als Triumphzug durch die Arenen des Landes. Nowitzki wollte genau das nicht, dieses Brimborium, diesen Personenkult. Am liebsten wäre er nach dem letzten Saisonspiel einfach nach Hause gegangen, zu seiner Frau und seinen drei Kindern, und hätte irgendwann mal Bescheid gegeben, dass es das jetzt gewesen war. So ähnlich hat er es mal erzählt.

So einfach ließen sie ihn natürlich nicht davonkommen. Als abzusehen war, dass Nowitzkis 21. Saison seine letzte sein würde, dass seine Füße ihn nicht mehr tragen würden, haben ihn die Fans für seine Lebensleistung gefeiert, auch die gegnerischen. Beim abschließenden Besuch in Boston feuerten ihn die Anhänger der Celtics an, weil sie noch einen Treffer von ihm in ihrer Arena sehen wollten (Nowitzki verfehlte an jenem Abend aber jeden seiner zehn Würfe). In Los Angeles nahm Clippers-Coach Doc Rivers extra eine Auszeit, um das Publikum aufzufordern, diesen großen, blonden Mann gebührend zu würdigen - es gab Standing Ovations.

Gerührt war Nowitzki, als die Mavericks ihm zu Ehren seine Kindheitsidole zum letzten Heimspiel einfliegen und auf dem Parkett auflaufen ließen: Charles Barkley, Scottie Pippen, Larry Bird, Detlef Schrempf, Shawn Kemp. Barkley bündelte in einem Satz alles, was über Nowitzki zu sagen ist: "Dirk ist der netteste Mensch, den es gibt."

In Deutschland können immer noch nicht alle ermessen, welche Leistung Nowitzki vollbracht hat, jahrein, jahraus. Hierzulande hat man ihn kaum live gesehen. Nowitzki war auf einem anderen Kontinent unterwegs, in anderen Zeitzonen, in anderen Sphären. Bei vielen Deutschen war Dirk Nowitzki vor allem deshalb bekannt, weil er in Amerika bekannt war. Sportfreunde können ihn anhand von beeindruckenden Zahlen einordnen. Sie wissen von den 1522 Spielen, die er absolviert hat; den 31 560 Punkten, die er dabei erzielt hat; den 250 Millionen Dollar, die er dafür bekommen hat, alles in allem.

Ein paar Jahre lang war Nowitzki der bestbezahlte deutsche Sportler, wobei ihm selbst das nie wichtig war. "Er wäre auch glücklich, wenn er 5000 Dollar im Monat fürs Basketballspielen bekäme", hat Mavericks-Manager Donnie Nelson einmal gesagt, der den jungen Deutschen einst nach Dallas geholt hatte. Tatsächlich hat Nowitzki auf Geld verzichtet in seinen späteren Jahren, damit sein Klub genug übrig hatte, um ihm gute Mitspieler zur Seite zu stellen. Rund 200 Millionen Dollar, so schätzen Experten, hätte er noch kassieren können. Er ist nicht gerade verarmt deswegen, trotzdem ist es ein beachtliches Zeichen in der Millionenbranche Sport.

Den Gehaltsverzicht macht Nowitzki so schnell keiner nach, aber sonst hat er viele Nachahmer gefunden. Sein Markenzeichen, der sogenannte Flamingo Shot, war für das Wall Street Journal die "meistkopierte Bewegung der NBA". Ein Wurf nach einbeinigem Absprung, im Rückwärtsfallen, mit einer so hohen Flugkurve, dass LeBron James, der wohl beste Basketballer dieser Generation, fand: "Den kann man nicht verhindern! Der ist nicht zu verteidigen!" James hat diesen Wurf in sein Repertoire aufgenommen, genau wie Kevin Durant, mehrmals der beste Werfer der NBA. Für das Wall Street Journal war das, "als ob Michelangelo die Mona Lisa ausbessert und sie dann in einen anderen Flügel des Louvre hängt".

Der Vergleich mit Leonardo da Vinci ist gar nicht so abwegig. Es war große Kunst und zugleich solides Handwerk, was Nowitzki gezeigt hat, angeleitet von Holger Geschwindner, einem Universal-Tüftler. Der ehemalige Nationalspieler, ein Mathematiker und Physiker, war Nowitzkis Entdecker, Förderer, Freund und Begleiter vom ersten bis zum letzten Tag von dessen Profikarriere. Auch das ein Zeichen höchster Loyalität.

Sich selbst ist Nowitzki ebenfalls treu geblieben. Er hat sich jedenfalls nicht verändert, als er nach Amerika kam; er hat dafür gesorgt, dass sich das Spiel veränderte, das die Amerikaner erfunden haben. Leute seiner Größe wurden früher in Korbnähe abgestellt, um dort den Ball durchs Netz plumpsen zu lassen oder ihn zu fangen, wenn er vom Ring abprallt. Nowitzki zeigte, dass man auch als großer Mann aus der Entfernung treffen kann; dass man das Spiel auch dann draufhaben kann, wenn man es nicht in den USA gelernt hat. Er hat den Amerikanern die Augen geöffnet - und vielen Europäern die Türen ins gelobte Land der Basketball-Welt.

Detailansicht öffnen Joachim Mölter ist Redakteur im Ressort Sport und beschäftigt sich seit 1993 mit Basketball. Der überraschende EM-Gewinn der deutschen Mannschaft in jenem Jahr war das erste Großereignis, über das er für die SZ berichtete.

"Ich glaube, ich bin gerade zur richtigen Zeit gekommen. Die Liga wollte mehr Scoring, mehr Bewegung. Es war perfekt für mich, für meine Fähigkeiten", sagt Nowitzki. "Jetzt kann grundsätzlich jeder werfen. Es hat Spaß gemacht, die Evolution in den letzten zwanzig Jahren zu beobachten." Dirk Nowitzki hat das Spiel neu geprägt, so etwas kann nicht jeder Sportler von sich behaupten.

Es kann auch nicht jeder von sich behaupten, dass noch zu Lebzeiten eine Straße nach ihm benannt worden ist. Ende Oktober haben sie in Dallas einen Teil der Olive Street umgewidmet, die am American Airlines Center vorbeiführt, der 20 000 Zuschauer fassenden Arena der Mavericks. Das Stück heißt jetzt "Nowitzki Way". Der Namensgeber hat das in der bodenständigen und selbstironischen Art kommentiert, die zu seiner allgemeinen Beliebtheit beigetragen hat: "Nach meinem ersten Jahr hätte die Stadt wahrscheinlich nicht mal eine Müllhalde nach mir benannt."