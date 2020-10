Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Detailansicht öffnen Willkommen zurück! Lakers-Fans feiern vor der Videowand des Staples Center in Los Angeles den Triumph im fernen Florida. (Foto: BRANDON BELL/BRANDON BELL/AFP)

Wer vor einem halben Jahr durch Los Angeles fuhr, damals aufgrund von Corona und der Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt eine apokalyptische Geisterstadt, der entdeckte in den Werken der Straßenkünstler drei Leitmotive. Es gab die düsteren Gemälde mit Hinweisen, dass Rassismus die wahre Pandemie in den USA sei. Es gab hoffnungsfrohe Hinweise, doch bitte Masken zu tragen und Abstand zu halten, und dass bald auf die Plage eine Renaissance folgen werde. Und es gab allerorts traurige Erinnerungen an den berühmten Basketballer Kobe Bryant und dessen Tochter Gianna, die bei einem Hubschrauberabsturz am 26. Januar ums Leben gekommen waren.

Jetzt, Mitte Oktober, finden diese drei Themen wieder zusammen. Aus Orlando, Florida kommt die Botschaft, dass die nordamerikanische Basketball-Liga NBA ihre Saison dort beendet hat, ohne dass seit dem Neustart am 30. Juli ein positiver Corona-Test gemeldet worden wäre. Die NBA hatte sich zudem energisch eingemischt in die gesellschaftlichen Debatten: Die Profis trugen politische Botschaften auf ihren Trikots, auf dem Parkett war der Schriftzug "Black Lives Matter" zu lesen. Zudem trat die Liga nach den Schüssen auf den Afroamerikaner Jacob Blake in einen Streik, der Ende August für einen Tag sogar den kompletten US-Sport lahmlegte. Und dann kam dieser Sonntag: Den Titel gewann jener Verein, bei dem Bryant von 1996 bis 2016 seine komplette Karriere verbracht hatte - die Los Angeles Lakers.

Es wird nach großen Triumphen oft über die tröstende Energie von Erfolg im Sport debattiert. So war es beispielsweise, als die Football-Franchise der New Orleans Saints gut drei Jahre nach Hurrikan Katrina im Jahr 2008 den Super Bowl gewann. Oder als wenige Wochen nach dem Reaktorunglück von Fukushima Japans Fußballfrauen 2011 den WM-Titel holten. Und nun lässt sich sagen: Der Titelgewinn der Lakers passt zu dieser schwierigen NBA-Saison. Er passt zu diesem aufwühlenden Jahr. Und er passt zu dieser Stadt, aus der die Lakers kommen.Und es ist erstaunlich, wie alles mit allem zusammenhängt.

Im Finale standen jene beiden Teams, die sich nicht dauernd beschwerten, wie schlimm alles ist

Es begann bereits am Ende der vorherigen Spielzeit, als die Klub-Ikone ging: Magic Johnson, 61, der als Spieler in den 1980er-Jahren fünf Titel mit den Lakers gewonnen hatte und das Image des Klubs als Showtime-Spektakel begründete, zog sich nach desaströsem Saisonverlauf aus allen Ämtern zurück. Es hieß, dass er sich nicht mit Manager Rob Pelinka, der zuvor der private Manager von Bryant gewesen war, auf eine gemeinsame Linie hatte einigen können. Es hieß, dass Johnson mehr Showtime wollte und Pelinka mehr Pragmatik.

Kurz darauf entließ Pelinka Trainer Luke Walton, doch er bekam nicht Wunschkandidat Tyronn Lue (der ging als Assistenztrainer zu Ortsrivale Clippers), sondern Frank Vogel. Und er bekam nicht Wunschspieler Kawhi Leonard (ebenfalls zu den Clippers), weshalb es hieß, dass die Lakers in LeBron James und dem aus New Orleans gewechselten Anthony Davis zwar über zwei Superstars verfügten, doch so viele hatten andere Vereine auch. Der Kader gilt bis heute als weniger talentiert als der der Clippers, so wie der Kader von Finalgegner Miami Heat als weniger talentiert gilt als zum Beispiel jener der Milwaukee Bucks oder der Boston Celtics.

So abgedroschen das klingen mag: In der Finalserie standen jene beiden Teams, die es am entschlossensten wollten. Oder auch: jene beiden, die sich nicht dauernd darüber beschwerten, wie schlimm doch alles sei, wie mühsam der Aufenthalt in der Bubble, wie schrecklich das Tragen der Masken. Jene, die die Herausforderung akzeptierten, dass gerade alles unter erschwerten Bedingungen zu erledigen ist.

NBA-Finalserien und MVPs seit 2010 10 LA Lakers - Boston Celtics 4:3 MVP: (Wertvollster Spieler): Kobe Bryant 11 Dallas Mavericks - Miami Heat 4:2 MVP: Dirk Nowitzki 12 Miami Heat - Oklahoma City 4:1 13 Miami Heat - San Antonio Spurs 4:3 MVP: jeweils LeBron James 14 San Antonio Spurs - Miami Heat 4:1 MVP: Kawhi Leonard 15 Golden State - Cleveland 4:2 MVP: Andre Iguodala 16 Cleveland - Golden State 4:3 MVP: LeBron James 17 Golden State - Cleveland 4:1 18 Golden State - Cleveland 4:0 MVP: jeweils Kevin Durant 19 Toronto Raptors - Golden State 4:2 MVP: Kahwi Leonard 20 LA Lakers - Miami Heat 4:2 MVP: LeBron James

Es ist wichtig zu wissen, dass die Lakers im August dennoch für einen Abbruch der Saison gestimmt hatten; es gab jedoch nur eine kurze Pause. Und jetzt fasste Trainer Vogel das Erreichte so zusammen: "Wir haben jetzt einen Doktortitel im Umgang mit Widrigkeiten." Nach der Pause verloren die Lakers nur vier Partien, zwei davon in der Best-of-seven-Finalserie gegen Miami.

Der 106:93-Sieg zum Abschluss bot das beste Beispiel dafür, wie die Lakers den 17. Titel ihrer Klubgeschichte errangen. Es war nicht weniger als ein Kunstwerk, und das Faszinierende daran ist, dass es neutrale Beobachter für unfassbar hässlich halten dürften. Sie haben Miami nicht einfach nur besiegt, sondern gedemütigt; und das nicht mit einem Showtime-Basketball aus der Magic-Johnson-Ära. Also nicht mit No-look-hinter-dem-Rücken-Pässen, bei denen ein fröhliches Liedchen gepfiffen wird, sondern mit einer disziplinierten Defensive, die die Aktionen des Gegners entschärfte. Also mit der Pragmatik von Pelinka, der nach dem Titel zum Telefon griff und den Zwist mit Johnson beendete.

Die Lakers ließen bis zur Pause nur 36 Punkte zu, sie führten mit 28 Zählern - der größte Halbzeitvorsprung in der Geschichte der NBA-Finalserie. Es sah ungeschickt aus, wie Miami daneben warf und immer wieder den Ball verlor, doch das war es nur bedingt. Die Lakers ließen ihren Gegner so fahrig wirken, weil sie so kunstvoll verteidigten. "Ich glaube, es war, wie Kobe es gewollt hätte", sagte LeBron James über Bryant, der bei allem Talent für seinen Ehrgeiz bekannt war, und dafür, bei Widrigkeiten nicht zu jammern, sondern sich nur noch mehr zu quälen. "Die Disziplin haben wir gezeigt, und dafür wollen wir nun respektiert werden", so James.

Dieser bewies kurz vor seinem 36. Geburtstag und im 17. Jahr seiner Profikarriere, dass er noch immer der beste Basketballer der Welt ist. Er stürmte zum Korb wie ein junger Hüpfer, der Dunking zu Beginn sah aus wie jener, mit dem er als Teenager berühmt geworden war. Er schaffte nicht nur 28 Punkte, sondern setzte Mitspieler wie Alex Caruso, Rajon Rondo und Danny Green mit zehn Zuspielen in Szene und schnappte sich zudem 14 Rebounds. Er sicherte sich nun schon mit dem dritten Verein den Titel (2012 und 2013 mit Miami, 2016 mit den Cleveland Cavaliers), und er wurde zum vierten Mal zum wertvollsten Spieler der NBA-Finalserie gewählt.

Die Lakers widmeten diesen Titel Kobe Bryant und Los Angeles, der Stadt der Engel. Doch weil in diesem Szenario wirklich alles mit allem zusammenhängt: Die Lakers sind, auch wegen der Clippers, nicht bei allen beliebt. Nur auf einen Verein können sich alle Angelenos einigen: die Baseball-Franchise Dodgers, deren Mehrheitseigner Magic Johnson ist. Auch die Dodgers können in Kürze Meister sein, die Halbfinalserie gegen die Atlanta Braves beginnt an diesem Dienstag. Dazu Johnson in einer kurzen Botschaft an sein Team: "Jetzt seid ihr an der Reihe."