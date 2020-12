Die Basketballer des FC Bayern zeigen sich von der unnötigen Niederlage in St. Petersburg gut erholt und schlagen den spanischen Meister Baskonia Vitoria-Gasteiz in der Euroleague mit 77:66. Nun wird noch ein weiterer Topspieler zum Team stoßen.

Von Ralf Tögel

Detailansicht öffnen Keine Angst vor großen Spielern: Zan Mark Sisko (li.) setzt sich gegen Baskonia-Center Ilimane Diop durch. (Foto: Ulrich Gamel/kolbert-press/imago)

Zehn Siege in 15 Spielen gegen die besten Basketballteams in Europa, Tabellenplatz drei in der Euroleague: Eine Momentaufnahme, die so wohl keiner der Verantwortlichen des FC Bayern erwartet hatte. Vor allem nicht nach jener Vorsaison, die von den Münchnern mit der schlechtesten Bilanz aller Teilnehmer beendet wurde, nur Schlusslicht St. Petersburg war wegen des schlechteren Korbverhältnisses hinter den Bayern platziert, als die Saison vorzeitig abgebrochen wurde. Nun dürfen sich die Münchner jedoch langsam Gedanken über ihr großes Ziel machen, die Playoff-Teilnahme.

Bisher ist es noch keinem deutschen Team gelungen, sich nach der Hauptrunde unter den besten Acht zu gruppieren. Dennoch bleibt Geschäftsführer Marko Pesic vorsichtig: "Wir werden bestimmt noch in ein Loch fallen, dann wird es interessant, wie die Mannschaft reagiert."

Mit einem 8:0-Lauf zum 8:5 übernehmen die Bayern die Führung und geben sie nicht mehr ab

Am Freitagabend hat dieses Team in der Partie gegen Baskonia Vitoria-Gasteiz schon mal hervorragend reagiert. Die unnötige 75:79-Niederlage in St. Petersburg, als die Bayern ihre bislang beste Leistung boten, den verdienten Sieg aber in den Schlusssekunden verschusselten, steckte den Spielern nur zu Beginn in den Köpfen. Der spanische Meister wusste das zu einem 5:0-Vorsprung zu nutzen, beeindrucken konnte das die Gastgeber jedoch nicht. Spielgestalter Wade Baldwin initiierte einen 8:0-Lauf, die Münchner gaben die Führung fortan bis zum 77:66-Erfolg nicht mehr aus der Hand. Was erneut einer bemerkenswerten Teamleistung geschuldet war - die wohl auffälligste Entwicklung im Kader. In der Vorsaison war das Spiel der Bayern leicht auszurechnen, wurde es eng, wurde NBA-Center Greg Monroe gesucht. Nun sind die Aufgaben verteilt, Regisseur Baldwin etwa, der 17 Punkte sammelte, kann sich Pausen nehmen und wird dann von Zan Sisko, Nick Weiler-Babb oder Zugang Dennis Seeley bestens ersetzt.

Detailansicht öffnen Im Anflug: Bayern-Center Jalen Reynolds wird gleich den Ball per Dunking durch den Korb drücken. (Foto: Philippe Ruiz /imago)

Auf den großen Positionen ist der Unterschied noch signifikanter. Zugang Jalen Reynolds, der laut Andrea Trinchieri in St. Petersburg ein "sehr schlechtes Spiel" gezeigt hatte, meldete sich "mit der richtigen Reaktion zurück", wie der Trainer fand. Der Center war mit 21 Punkten bester Werfer und sammelte zudem neun Rebounds, er allein macht den zu Khimki Moskau abgewanderten Monroe so langsam vergessen.

Zudem wird er von JaJuan Johnson und Leon Radosevic, der im Vergleich zur Vorsaison wie frisch reanimiert agiert, wirksam entlastet. Zu diesem Trio gesellt sich demnächst noch James Gist, gestählt in unzähligen Euroleague-Partien für diverse Top-Klubs, von ihm ist einiges zu erwarten. Gist trainiert bereits in München und war am Freitagabend in der Halle. In Summe lassen die Leistung und die Stabilität des Kaders die Befürchtungen von Pesic unbegründet erscheinen.

"Wir spielen nie das selbe System zweimal hintereinander", erklärt Kapitän Nihad Djedovic

Zumal der Sieg gegen die Basken ohne den verletzten Vladimir Lucic gelang - laut Trinchieri sein wichtigster Akteur. Nihad Djedovic war zwar dabei, der Kapitän ist aber angeschlagen und wird vom Coach sehr dosiert eingesetzt. Trinchieri versteht es trefflich, aus den vielen Einzelkönnern ein stimmiges Kollektiv zu formen, die Stärken seiner Basketballer nicht nur aufs Parkett zu bringen, sondern diese auch dem Gegner anzupassen. "Wir spielen nie das selbe System zweimal hintereinander", erklärt Djedovic. Und Trinchieri weiß, wie er die Spieler zu Höchstleistungen kitzelt.

Der Italiener wirkt neben dem Court, als hätte er gerade in eine Steckdose gegriffen, so aufgeladen treibt er sein Personal an. Was gegen Baskonia nicht einfach war, denn nach ihrer Rückkehr am Donnerstag hatten die Münchner kaum Zeit zu regenerieren und sich auf den spanischen Meister vorzubereiten, was Trinchieri in typischem Duktus beschrieb: "Heute war ich der glückliche Coach einer Gruppe von Zombies. Im letzten Viertel konnten wir uns kaum noch bewegen, die Spieler mussten bergauf laufen." Aber das Team habe am Ende "Energie gefunden, die wir gar nicht hatten".

Baskonia-Trainer Dusko Ivanovic ist von der Energie der Münchner Mannschaft überrascht

Was selbst den Kollegen Dusko Ivanovic verblüffte. Der saß steinern im Presseraum und sagte nur einen Satz: "Ich war überrascht, wie dominierend ihre großen Spieler waren, wo sie die Energie hernahmen." Damit sprach der Baskonia-Trainer den Größenvorteil seiner Auswahl an, er hatte in Ilmane Diop (2,11 Meter), Tonye Jekiri (2,12 Meter) und dem mächtigen, 2,21 Meter riesigen Youssoupha Fall die drei größten Akteure auf dem Feld. Ein Vorteil, der gegen diese engagierte und geschlossene FCB-Mannschaft wirkungslos verpuffte.

Am Sonntag schon gastieren die Bayern in der Basketball-Bundesliga in Oldenburg, ehe es am Mittwoch zum Vergleich mit Kaunas zum litauischen Meister geht. Dann kommen noch Bundesligist Bamberg und der Titelanwärter FC Barcelona, gegen den das Jahr abgeschlossen wird, in den Münchner Dome. Angesichts dieser Anstrengungen ist es natürlich denkbar, dass der FC Bayern auch mal eine Niederlagenserie hinnehmen müssen. Es bleibt aber auch so interessant für sie.