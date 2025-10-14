Großer Sport in Berlin, das wär’s mal wieder. Kann aber dauern. Denn ob die Fußballer der Hertha (Platz acht in Liga zwei) in naher Zukunft in die Bundesliga zurückkehren, erscheint derzeit ebenso ungewiss wie Spektakel der Basketballer von Alba (Platz elf in der BBL). Zum Glück gibt es auch Basketballerinnen, und die bescheren der Hauptstadt im September 2026 einen Höhepunkt: eine WM, ausgetragen in der Uber-Arena sowie in der Max-Schmeling-Halle. Mit dabei ist auch das als Gastgeber qualifizierte Team des Deutschen Basketballbundes (DBB). Und zwar inklusive bekannter Akteurinnen wie Leonie Fiebich oder Satou Sabally, die nach einer Nationalteam-Pause bereits für das Event in ihrer Heimatstadt zugesagt hat.