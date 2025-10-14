Großer Sport in Berlin, das wär’s mal wieder. Kann aber dauern. Denn ob die Fußballer der Hertha (Platz acht in Liga zwei) in naher Zukunft in die Bundesliga zurückkehren, erscheint derzeit ebenso ungewiss wie Spektakel der Basketballer von Alba (Platz elf in der BBL). Zum Glück gibt es auch Basketballerinnen, und die bescheren der Hauptstadt im September 2026 einen Höhepunkt: eine WM, ausgetragen in der Uber-Arena sowie in der Max-Schmeling-Halle. Mit dabei ist auch das als Gastgeber qualifizierte Team des Deutschen Basketballbundes (DBB). Und zwar inklusive bekannter Akteurinnen wie Leonie Fiebich oder Satou Sabally, die nach einer Nationalteam-Pause bereits für das Event in ihrer Heimatstadt zugesagt hat.
BasketballPlötzlich fehlt die Bundestrainerin – wer hat mit wem Schluss gemacht?
Lesezeit: 4 Min.
Sportlicher Erfolg, bekannte Gesichter und eine Heim-WM in Sicht: Deutschlands Basketballerinnen sind auf dem Weg nach oben – doch nun ist Coach Lisa Thomaidis weg. Hintergründe einer vielsagenden Personalie.
Von Jonas Beckenkamp und Ralf Tögel
Film über Basketballerin Sabally:Eine, die was zu sagen hat
Erst die Wagners, jetzt Satou Sabally: Basketball-Dokus sind angesagt, nun gibt es auch eine über die bedeutendste deutsche Frau – ihre Wirkung geht weit über den Sport hinaus, weil sie ein Deutschland verkörpert, das gerade in Gefahr ist.
Lesen Sie mehr zum Thema