Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Basketball-Bundesligist Frankfurt Skyliners leiht den schwedischen Flügelspieler Elijah Clarance (21) für die Spielzeit 2019/2020 an den niederländischen Erstligisten New Heroes Den Bosch aus. Dies teilte der Verein am Samstag mit. "Elijah ist ein talentierter, junger Spieler. Allerdings brauchen wir auf seiner Position in der kommenden Saison ein anderes Spielerprofil", erklärte Headcoach Sebastian Gleim. "Somit ist klar, dass wir ihm in dieser Spielzeit nicht die Minuten geben können, die er benötigt, um den nächsten Schritt in seiner Entwicklung zu machen."