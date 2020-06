Weil derzeit nirgendwo sonst auf der Welt ernsthaft gedribbelt wird, schaut die globale Basketball-Szene gerade sehr interessiert auf das Finalturnier um die deutsche Meisterschaft in München und da sieht sie: einen 16-Jährigen, der den Ball nach vorne treibt und von einem Gegenspieler erwartet wird, der auch erst 17 ist. Da haben sich einige die Augen gerieben und gewundert, ob sie wirklich bei Punktspielen der Basketball-Bundesliga, kurz BBL, gelandet sind - oder nicht doch in der JBBL, der höchsten Jugendklasse hierzulande.

Das Teenagerduell zwischen Jacob Patrick und Len Schoormann hat sich aber tatsächlich in einem Männerspiel zugetragen, am vorigen Dienstag in der Vorrundenpartie zwischen den MHP Riesen Ludwigsburg und den Fraport Skyliners Frankfurt (80:77). Diese war noch in einer weiteren Hinsicht bemerkenswert: Bei seinem erst zweiten Einsatz in einem BBL-Spiel erzielte Jacob Patrick seine ersten Punkte und avancierte mit 16 Jahren, sechs Monaten und 19 Tagen zum jüngsten Korbschützen, seit die BBL solche Daten aufzeichnet.

Das passt zum Eindruck von Bundesjugendspielen, den dieses Finalturnier phasenweise erweckt. Denn in München stellt sich gerade die Zukunft des deutschen Basketballs einem größeren Publikum vor: 21-Jährige wie Bennet Hundt (Göttingen), Richard Freudenberg (Frankfurt), Mateo Seric und Nelson Weidemann (beide Bamberg); 20-Jährige wie Jonas Mattisseck und Lorenz Brennecke (beide Berlin) oder Philipp Herkenhoff (Vechta); sogar noch jüngere wie die Patrick-Brüder Johannes und Jacob und deren Klubkollegen Ariel Hukporti und Lukas Herzog, wie die Frankfurter Len Schoormann und Bruno Vrcic. Sieben der zehn Turnierteilnehmer haben mindestens einen Teenager in ihren Kadern dabei, und dass das keine Schwächung sein muss, beweist Ludwigsburg, das mit seinen vier Jungs frühzeitig den Viertelfinaleinzug gesichert hat.

Detailansicht öffnen Weg da! Ludwigsburgs Jacob Patrick, 16 Jahre alt, schiebt Frankfurts Routinier Marco Völler, 31, beiseite. (Foto: imago images/BBL-Foto)

Von der breiten Öffentlichkeit unbemerkt, ist in den vergangenen Jahren eine vielversprechende Generation herangewachsen, wie es sie im Deutschen Basketball Bund (DBB) noch nicht gegeben hat. Der veranstaltet seit 1958 im Zweijahres-Rhythmus in Mannheim das Albert-Schweitzer-Turnier, das inzwischen den Ruf einer inoffiziellen U18-WM genießt. 2016 gewannen die deutschen Junioren diesen Wettbewerb zum ersten Mal, 2018 dann erneut. Bei den U20-Europameisterschaften 2018 und 2019 folgten jeweils dritte Plätze, es waren die ersten Medaillen für den DBB überhaupt in dieser Altersklasse.

Diese Entwicklung hat viel damit zu tun, dass die BBL in ihrem oftmals belächelten Bestreben, bis 2020 die beste Liga Europas zu werden, die Nachwuchsarbeit forciert und auf eine professionelle Basis gestellt hat. Dass die Jüngsten nun außergewöhnlich viele Spielplätze in den Teams bekommen und beachtlich viele Einsätze, ist freilich vor allem der besonderen Situation in der Corona-Pandemie geschuldet. Einige ausländische Profis, die zu Beginn der Krise nach Hause gereist sind, kamen nicht mehr zurück, als die BBL die Saisonfortsetzung in Turnierform beschloss. Bei den meisten Klubs rückten Nachwuchsspieler nach, entweder zunächst nur in den Kader oder gleich in die Startformation wie Bennet Hundt, der in Göttingen den Platz des bis dahin besten Schützen Kyan Anderson einnahm und im Eröffnungsspiel gegen Crailsheim (89:78) mit 30 Punkten eine Karrierebestleistung sowie den Richtwert für dieses Turnier aufstellte. "Ich habe die Corona-Pause genutzt, um an meinen Stärken und Schwächen zu arbeiten", erzählte Hundt, "und ich habe gekuckt, dass ich richtig fit werde."

Die größeren Einsatzzeiten hängen auch damit zusammen, "dass die jungen Spieler die ganze Zeit hier waren und die Möglichkeit hatten, ein bisschen mehr zu trainieren", vermutet Jonas Mattisseck. Viele Amerikaner berichteten, dass sie zu Hause in den USA Mühe hatten, Trainingsstätten zu finden; einige hatten gar nicht mehr damit gerechnet, dass es überhaupt weitergeht. In einem entsprechenden körperlichen Zustand kamen sie zu den Klubs. "Ich habe durchtrainiert und war sehr fit, als das Teamtraining wieder anfing", berichtete hingegen Vechtas Luc van Slooten; der 18-Jährige glaubt ebenfalls, dass der Fitnessrückstand der Rückkehrer nun ein Vorteil für die einheimischen Jungen ist.

Bayern eine Runde weiter Mit einem souveränen 90:55 haben die Basketballer des FC Bayern beim Finalturnier in München das Viertelfinale erreicht. Gegen die BG Göttingen ließen die Bayern von Anfang an keinen Zweifel an ihrer Favoritenrolle aufkommen und führten zur Halbzeit bereits deutlich mit 47:31. Göttingen hielt zwar immer wieder mit kurzen Drangphasen dagegen, konnte gegen konzentrierte Bayern jedoch in der Defensive kaum etwas ausrichten. Allen voran Bayern-Kapitän Danilo Barthel stach mit 19 Punkten und einer Wurfquote von 89 Prozent hervor. In der zweiten Halbzeit konnte die Mannschaft von Oliver Kostic häufiger durchwechseln, das Spiel wurde dementsprechend etwas ruhiger - die Göttinger hatten sich da längst mit der Niederlage abgefunden und dürfen sich nun zwei Tage lang auf ihr abschließendes Gruppenspiel gegen Ulm vorbereiten. Bei einem Sieg besteht für die BG weiterhin eine Chance aufs Weiterkommen. SZ

Schließlich spielt auch das Turnierformat eine Rolle: Weil die Mannschaften alle zwei Tage spielen müssen und der Titelkampf drei Wochen dauert, sind die Coaches sichtlich bemüht, ihre besten Spieler nicht schon in der Vorrunde zu überstrapazieren - entsprechend verteilen sie die Einsatzzeiten, auch auf die Jüngeren. Wo die früher allenfalls mal ein, zwei Minuten aufs Parkett geschickt wurden, wenn das Spiel schon entschieden war und sie kein Unheil mehr anrichten konnten, dürfen sie nun schon zwischendurch mitmachen und die Routiniers entlasten, sieben, acht, neun, zehn Minuten lang. Wertvolle Zeit für die Entwicklung. "Wenn du jung bist, kannst du so viele Fähigkeiten haben, wie du willst", hat der 2,13 Meter große Center Ariel Hukporti festgestellt: "Erfahrung toppt immer noch alles."

Die Gewissheit, auch bei Fehlern nicht gleich ans Ende der Ersatzbank verbannt zu werden, sowie der Umstand, dass die Partien unter Ausschluss von Zuschauern ausgetragen werden, kommen den Talenten ebenfalls zugute. "Man hat weniger Druck, geht selbstbewusster in die Spiele", findet van Slooten, "und dann passieren halt solche Sachen wie Bennet mit seinen 30 Punkten."

Ein weiterer Vorteil für die Generation plusminus 20: Sie stören sich wenig an den äußeren Umständen, an den fehlenden Zuschauern oder den Quarantänebedingungen im Hotel. "Meine Jugendzeit ist ja jetzt nicht so lange her", sagt Nelson Weidemann, 21, "und da waren auch manche Spiele in leeren Hallen." Philipp Herkenhoff erinnert an sein Erlebnis bei der U18-EM im Dezember 2016 in der Türkei, ein halbes Jahr nach dem Putschversuch. "Das war 'ne kritische Zeit damals, da durften wir auch nicht raus." Und die vielen Spiele in so kurzer Zeit? "Wir haben damals bei den U-Europameisterschaft neun Spiele in elf Tagen gehabt", sagt Richard Freudenberg, "wir sind das gewohnt."

Nicht alle Talente wird man bis zum Schluss des Turniers sehen. Der 18 Jahre alte Ariel Hukporti zum Beispiel reist am Wochenende aus München ab, "er hat am Montag und am Mittwoch Abschlussprüfungen in der Schule", berichtete sein Trainer John Patrick, "und er wird danach wohl nicht mehr zurückkommen." Von Hukporti haben die Scouts freilich längst genug gesehen: Er wird schon von ausländischen Klubs umworben.