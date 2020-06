Vladimir Lucic schlich mit hängenden Schultern an den feiernden Oldenburgern vorbei, in deren Mitte sich Rasid Mahalbasic aufgebaut hatte, der Center der EWE Baskets, und in Bodybuilderpose seine Bizepse präsentierte. Das Bild fasste diesen Abend treffend zusammen, an dem der Titelverteidiger FC Bayern München beim Finalturnier um die deutsche Basketball-Meisterschaft seine zweite Niederlage im vierten Spiel hatte einstecken müssen. Da die vor Kraft strotzenden Oldenburger, dort die schwächelnden Münchner. Lucic war allerdings der geringste Vorwurf zu machen, er hatte sich noch am kräftigsten gegen die Pleite gestemmt, hatte 16 Punkte gesammelt und war immer wieder nach Bällen gehechtet. Vergebens: Oldenburg drehte einen zwischenzeitlichen Neun-Punkte-Rückstand (48:57/27. Minute) und gewann noch 89:81.

Es war die letzte Kraftprobe vor der K.-o.-Runde, eine Standortbestimmung vor dem Viertelfinale, das an diesem Mittwoch beginnt - und die Münchner haben dabei einen bedenklichen Eindruck hinterlassen. Oldenburg geht nach dem Sieg nun als Zweiter der Gruppe A mit viel Selbstvertrauen in die Playoffs - und vermeintlich stärkeren Gegnern aus dem Weg. Die Münchner treffen indes auf den Verlierer des Duells zweier bis dato ungeschlagener Teams, nämlich Berlin und Ludwigsburg (die Partie war bei Redaktionsschluss noch nicht beendet, Anm.).

Bayerns Trainer Oliver Kostic erinnerte nach dem Spiel trotzig daran, dass man "noch am Leben" sei. Womit er wohl meinte, dass es egal sei, gegen wen es nun geht. Das stimmt natürlich, um Meister zu werden, muss man jeden Gegner schlagen. Gleichwohl hatte die Niederlage offenbart, dass eine Phase mit leichten Ballverlusten und schwachen Würfen genügt, um sein Team völlig aus dem Konzept zu bringen.

Dass die Bayern mit mehr Widerstand zu rechnen hatten als bei ihren deutlichen Siegen gegen Crailsheim (110:79) und Göttingen (90:55), war ihnen klar gewesen, sie gingen engagiert ans Werk. Nach dem ersten Viertel mit überschaubarem Defensiv-Engagement steigerte sich der Meister in der Abwehr, er führte zur Pause knapp (42:40) und agierte im dritten Viertel so, wie man es von einem Titelaspiranten erwarten darf: aggressiv in der Defensive, zielstrebig im Angriff, was sich in besagtem Neun-Punkte-Vorsprung gegen Ende des dritten Viertels niederschlug.

Allerdings verloren die Münchner danach völlig den Faden, was sie mit haarsträubenden Ballverlusten selbst initiierten: durch Fehlpässe der Spielgestalter Maodo Lo und T. J. Bray, der an seinem 28. Geburtstag gar nicht überzeugen konnte, oder Fangfehler der Center Mathias Lessort und Leon Radosevic.

Das Spiel unter den Brettern erwies sich erneut als Schwachpunkt der Münchner, in jener entscheidenden Phase gingen zu viele Offensivrebounds an Oldenburg, das die zweiten und dritten Wurfchancen zu nutzen wusste. Pikanterweise waren es Braydon Hobbs (zwölf Punkte) und Robin Amaize (15), die das Spiel mit erfolgreichen Dreipunktewürfen drehten. Beide standen im Vorjahr noch beim FC Bayern auf der Gehaltsliste, der Nationalspieler Amaize ist für diese Saison ausgeliehen. Die Fehler der Münchner nutzten die stärker werdenden Gäste für ihren entscheidenden 14:0-Lauf zum 80:66 - vier Minuten vor Schluss war das Spiel damit entschieden.

Nun muss sich FCB-Trainer Kostic unangenehmen Fragen stellen: Warum war sein zweifellos besser besetzter Kader nicht in der Lage zu einem Comeback? Im Basketball sind 14 Punkte Rückstand in vier Minuten Spielzeit ja durchaus noch wettzumachen. Das gelang den Münchnern aber schon gegen Ulm nicht, auch bei der Pleite im Auftaktspiel (85:95) war der Meister nicht mehr in der Lage zu kontern.

Am Sonntag hatte Routinier Lucic gar schon "bei fünf, sechs Punkten Rückstand" das Gefühl, "dass das Spiel vorbei ist". Neben dem Serben wollten sich augenscheinlich nur Paul Zipser (15) und Danilo Barthel (10) nicht so einfach mit der Niederlage abfinden, die Kollegen hingegen wirkten eigenartig emotionslos. Ein Team, das für die Euroleague zusammengestellt worden war, den höchsten europäischen Wettbewerb, sollte die Mentalität besitzen, um Schwächephasen zu überstehen; es habe aber zu viele Einzelaktionen gegeben, erklärte Zipser, man habe "nicht zusammen versucht, aus dem Loch zu kommen".

Fehlt den Münchnern doch die Unterstützung von den Rängen? In einer regulären Spielzeit hätte der FC Bayern als Tabellenführer Heimrecht bis ins Finale gehabt, dieser Bonus ist dahin, die Halle ist gespenstisch leer. Kapitän Barthel sprach sogar schon von einem Heimnachteil. In jedem Fall ist dem Meister die Siegermentalität abhanden gekommen, vielleicht ist sie ja bei Greg Monroe in Amerika geblieben. Der NBA-erfahrene Center war bis dato in brenzligen Situationen stets die bevorzugte Anspielstation unter dem Korb gewesen, er kehrte jedoch wie etliche seiner Landsleute nach der Corona-Pause nicht mehr zurück für das Finalturnier.

Nun ist es sogar möglich, dass die Bayern im Viertelfinale ausscheiden. Ob er sein Team nun als Underdog sehe, als Außenseiter, wurde Kostic noch gefragt. Tue er nicht, versicherte er: "Wir wollen noch weit kommen in diesem Turnier."