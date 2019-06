20. Juni 2019, 18:42 Uhr Basketball-Finale Mit der Abgebrühtheit des Alters

Dem FC Bayern fehlt nach dem Auswärtssieg in Berlin nur noch ein Erfolg zur Titelverteidigung - auch weil sie ihre Nervosität besser in den Griff bekommen, je länger das Spiel dauert.

Von Joachim Mölter, Berlin/München

Der Basketballer Leon Radosevic hatte nicht schlecht gespielt am Mittwochabend, er war bloß am Anfang etwas nervös gewesen an seiner früheren Wirkungsstätte, der Arena am Berliner Ostbahnhof. Dort war er einst für den Bundesligisten Alba Berlin aufgelaufen, und beim Wiedersehen waren dem aktuell beim FC Bayern München angestellten Center einige einfache Würfe und Korbleger daneben gegangen - "aber dann habe ich alles in den Griff bekommen", resümierte der 29-Jährige später zufrieden vor dem Mikrofon des Internetsenders Magentasport.

So wie Radosevic seine Nervosität, so bekam die ganze Münchner Mannschaft das zweite Finalspiel um die deutsche Meisterschaft mit zunehmender Dauer immer besser in der Griff. Nach einem frühen zweistelligen Rückstand (12:23/8. Minute) gewannen die FC-Bayern-Basketballer vor 14 044 Zuschauern noch 82:77 (45:46) und gingen damit in der Best-of-five-Serie 2:0 in Führung. Die dritte Partie wird am Sonntag (18 Uhr/Sport 1) in München ausgetragen, mit einem weiteren Erfolg könnten sie da also schon ihren Titel verteidigen.

"Solange wir den Pokal nicht haben, gibt es nichts zu feiern", mahnte Nihad Djedovic vor etwaiger Vorfreude. Djedovic hatte wie Radosevic am Mittwoch zehn Punkte erzielt und wie dieser früher auch mal das gelbe Alba-Trikot getragen. FC-Bayern-Geschäftsführer Marko Pesic, ein weiterer ehemaliger Alba-Profi, warnte ebenfalls: "Wenn wir jetzt denken, es steht 2:0 und alles ist in trockenen Tüchern, werden wir ein blaues Wunder erleben. Alba ist eine Mannschaft mit unglaublich viel Charakter. Die wird um ihr Leben kämpfen."

Zumal die Berliner jetzt auch gelernt haben müssten, mit welcher Strategie die Münchner in die Duelle gehen; Radosevic hat sie am Mittwoch im Interview ja sogar noch mal bestätigt: Die erste Angriffswelle der Berliner über sich ergehen lassen, den Alba-Schwung absorbieren, cool und ruhig bleiben, und dann peu à peu aufholen, Punkt für Punkt. "Wir wussten, sie gehen mit der Zeit ein bisschen runter vom Gas, das haben sie bislang in jedem Spiel gegen uns gemacht. Und das haben wir einfach abgewartet", sagte Radosevic.

Die Berliner hatten in beiden Partien in der letzten Minute noch eine Siegchance

Es könnte tatsächlich das Erfolgsrezept dieser Finalserie sein: erst mal die Berliner - mit 24,2 Jahren im Durchschnitt die jüngste Mannschaft der Liga - sich austoben zu lassen und sie dann abzukochen mit aller Abgebrühtheit, über die das Münchner Ensemble verfügt mit seinem Altersschnitt von 28,4. Bereits im ersten Duell am vorigen Sonntag, beim 74:70 der Münchner, war der Alba-Tross ja stürmisch vorgeprescht, lag schon nach vier Minuten 11:0 vorne und kurz vor der ersten Viertelpause immer noch 20:10.

"Wir haben am Anfang unseren Stil gespielt, aber dann haben uns die Münchner aus unserem Rhythmus gebracht", resümierte Luke Sikma, mit 29 Jahren Albas Ältester, nach der zweiten Niederlage, was er auch nach der ersten schon genauso hätte sagen können. "Wir rennen gern rauf und runter, und die Münchner verlangsamen das Spiel lieber", fügte er erklärend hinzu. Am Mittwoch hatten die Bayern-Basketballer den Berliner Schwung zwischenzeitlich fast völlig zum Erliegen gebracht - sie ließen minutenlang keinen Korb der Gastgeber zu, was in ihre höchste Führung mündete, 71:59 (33.). Dennoch war Alba-Coach Alejandro Garcia "Aíto" Reneses stolz auf sein Team: "Es hat das Maximum gegeben und einen starken Einsatz gezeigt. Darüber bin ich glücklich, das kann man nicht immer sagen nach einer Niederlage."

Dass die Berliner nicht vollkommen hoffnungslos zum dritten Duell nach München reisen, liegt daran, dass sie in den beiden bisherigen Begegnungen in der jeweils letzten Minute noch eine Siegchance hatten, beide Male waren sie bis auf einen Zähler an den Bayern dran, am Sonntag beim 70:71, am Mittwoch beim 77:78.

Während die Berliner die Niederlage vor heimischem Publikum darauf zurückführen müssen, dass sie einfach ihre durchaus vorhandenen Chancen nicht genutzt haben, dürfen sie die erste Niederlage getrost mit Fehlentscheidungen der Schiedsrichter rechtfertigen, die das Spiel in der Schlussphase kippten. Mittlerweile räumte auch die Liga die Fehler auf ihrer Homepage ein, in einer Videoanalyse: Zunächst wurde ein klares Foul des Münchners Vladimir Lucic am Berliner Landry Nnoko nicht geahndet, wenig später fälschlicherweise ein Foul gegen Alba-Spielmacher Peyton Siva verhängt, das ein weiteres Vergehen von Lucic gewesen war; bei dem Ganzen fehlte auch ein Hinweis nicht, dass einige Münchner zumindest hätten verwarnt werden müssen wegen ihres Benehmens, ihres ständigen Reklamierens und Lamentierens nach Pfiffen, die gegen sie ausfielen.

Diese Botschaft war offensichtlich angekommen: Am Mittwoch gab's jedenfalls wenig zu beanstanden. Der von den Berliner Fans leidenschaftlich ausgepfiffene Lucic schaffte es dennoch, seinen Gegenspieler Rokas Giedraitis aus der Ruhe zu bringen: Der ansonsten stoische Litauer ließ sich zu einem "unsportlichen Foul" hinreißen und nach starker erster Halbzeit (14 Punkte) in der zweiten völlig aus dem Konzept bringen. Da sammelte er innerhalb von acht Sekunden zwei Fouls ein, wegen denen er schließlich das Parkett verlassen musste.

Mit der körperlich harten Verteidigung der Münchner, für die Lucic exemplarisch steht, tun sich die Berliner schwer in dieser Serie; gegen Ende der Partie waren sie sichtlich frustriert. So trauten sich Luke Sikma und Martin Hermannsson jeweils nicht zu werfen, obwohl sie Gelegenheit dazu gehabt hatten. So oblag es Berlins Jüngstem, dem erst 17 Jahre alten Franz Wagner, den Dreier zu nehmen, der sein Team noch mal auf 77:78 heranbrachte. Der unbekümmerte Teenager brachte es wie Giedraitis auf 14 Zähler.