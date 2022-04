Trainer Sasa Filipovski hat seinen Vertrag beim Basketball-Bundesligisten s.Oliver Würzburg um drei Jahre bis 2025 verlängert. Dies teilte der Verein am Samstag mit. Der 47 Jahre alte Slowene hatte Würzburg im vergangenen Dezember übernommen und zum vorzeitigen Klassenverbleib geführt. Zuvor hatte er bei neun Klubs in Headcoach in acht europäischen Ländern gearbeitet. "Sasa hat innerhalb kurzer Zeit bewiesen, was man mit harter Arbeit aus einzelnen Spielern und einer Mannschaft herausholen kann, und das trotz zahlreicher Herausforderungen, sagte Geschäftsführer Steffen Liebler. "Die Zusammenarbeit mit ihm läuft seit dem ersten Tag auf allen Ebenen hervorragend."