Die Basketballer des FC Bayern haben Nachwuchstalent Ivan Kharchenkov mit dessen ersten Profivertrag ausgestattet. Der 17-Jährige unterzeichnete in München einen Kontrakt bis 2027. "Für den Klub ist das eine Schlüsselentscheidung, denn Ivan gehört zu den vielversprechendsten Guards überhaupt auf der gesamten europäischen Landkarte", sagte Bayerns Sportdirektor Daniele Baiesi in einer Mitteilung vom Freitag.

Kharchenkov wurde seit 2018 bei den Bayern ausgebildet und debütierte mit 16 Jahren als jüngster Spieler der Bundesliga-Historie. Er kam bereits mehrfach in der Meisterschaft der Profis und auch in der Euroleague zum Einsatz. Bei der U18-EM im Juli 2023 war er der deutsche Topscorer und jubelte mit dem Team über Bronze. Er erhielt bereits eine Einladung von Bundestrainer Gordon Herbert zu einem Lehrgang der A-Auswahl. Kharchenkovs Familie stammt aus Russland. Sein Vater Alexander spielte bei den Top-Teams ZSKA und Dynamo Moskau und wurde 1974 mit der Sowjetunion Weltmeister. Auch seine Mutter Elena war Basketballerin. Nachdem die Familie nach Deutschland übersiedelt war, wuchs Ivan Kharchenkov in Landsberg auf und kam mit zwölf Jahren zu den Bayern.