Die Basketballer des FC Bayern haben ihr Euroleague-Spiel bei Asvel Villeurbanne mit 65:75 Punkten deutlich verloren. Nach zuletzt zwei ansprechenden Spielen, dem Heimsieg gegen Final-Four-Kandidat Tel Aviv und der unglücklichen Niederlage in Mailand, enttäuschte der deutsche Meister diesmal wieder - und bleibt mit nun 16 Niederlagen Euroleague-Schlusslicht.

Trainer Oliver Kostic hatte vor einem physischen und aggressiven Gegner gewarnt, der mit dieser Marschroute in heimischer Halle unter anderem Titelverteidiger ZSKA Moskau düpiert hatte und auch gegen Athen und Mailand siegreich blieb. Erwartungsgemäß ging der französische Meister auch gegen die Gäste aus München giftig zu Werke, schließlich kämpft das Team aus der Metropolregion Lyon noch um die letzte Chance auf die Teilnahme an der K.o.-Runde und den dafür nötigen achten Platz. Die Playoffs waren für die Bayern vor dem Spiel in Villeurbanne ohnehin nur noch von theoretischer Natur, müssen nun aber wohl endgültig abgehakt werden. Es entwickelte sich ein hitziges und wenig ansehnliches Duell, die Partie war über den gesamten Spielverlauf umkämpft. Dabei offenbarten die Münchner einmal mehr ihre großen Schwächen, leisteten sich mit insgesamt 22 viel zu viele Ballverluste und verpassten es in den entscheidenden Situationen, unter den Brettern die Rebounds zu sammeln. Trotzdem lagen sie zur Pause mit 35:34 knapp vorne.

Nach dem Wechsel verlor die Partie weiter an spielerischem Niveau, anstatt sich auf die eigenen Stärken zu besinnen, ließen sich die Bayern auf ein wildes Hin und Her ein. Die Gastgeber verschleppten das Tempo, es entwickelte sich ein hektischer und fehlerhafter Schlagabtausch, der den Franzosen in die Karten spielte und ihnen vor dem letzten Viertel eine 54:51-Führung brachte. Zunächst blieben die Münchner, bei denen nur Vladimir Lucic und Mathias Lessort (je 14 Punkte) überzeugten, dran. Doch in der Schlussphase verlor der FCB einmal mehr völlig die Linie und letztlich auch verdient das Spiel.