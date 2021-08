Die Basketballer des FC Bayern München haben mit der jüngsten Verpflichtung von Power Forward Augustine Rubit die Kaderplanung abgeschlossen. Neun Zugänge und Rückkehrer Marvin Ogunsipe, der an die Hamburg Towers verliehen war, werden dem Team ein neues Gesicht geben. Seit Dienstag läuft die Saisonvorbereitung, am Freitag beginnt die heiße Phase mit einer zwölftägigen Auslandsreise und diversen Testspielen. Dabei treffen die Münchner in Cagliari auf Sardinien in einem Testturnier auf den italienischen Champions-League-Teilnehmer Dinamo Sassari, tags darauf wird entweder der spanische Euroleague-Konkurrent Vitoria-Gasteiz, zu dem Spielmacher Wade Baldwin gewechselt ist, oder der italienische Erstligist Neapel der Gegner sein. Danach reisen die Bayern nach Südtirol ins Trainingslager in Bruneck, wo eine Testpartie gegen den italienischen Zweitligisten Verona ansteht, ehe es in der slowenischen Hauptstadt Ljubljana gegen das Eurocup-Team Cedevita Olimpija geht. Die Bundesliga-Saison startet für die Münhner am 26. September mit einem Heimspiel gegen Ulm.