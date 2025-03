Bayern Münchens Basketballer haben trotz der anstrengenden Euroleague-Woche mit zwei Siegen in Barcelona und gegen Partizan Belgrad ihre Tabellenführung in der Bundesliga ( BBL ) ausgebaut. Die Mannschaft von Trainer Gordon Herbert gewann mit 81:75 (51:29) Punkten bei den Würzburg Baskets. Der ärgste Verfolger Ratiopharm Ulm verlor parallel überraschend deutlich mit 67:85 in Rostock.

Würzburg war in den ersten beiden Vierteln chancenlos, „ich glaube, wir haben gut begonnen, mit Wut im Bauch über die Ansetzung des Spiels. Die terminliche Geschichte war schwierig für uns, nach so einer Woche ein Spiel am Samstag anzusetzen, ist nicht zielführend“, sagte Münchens Weltmeister Johannes Voigtmann hinsichtlich der Partie, die weniger als 48 Stunden nach dem Spiel gegen Partizan begann. Auch Coach Herbert hatte sich zuvor über die Ansetzung beklagt – es war das elfte Spiel der Münchner im März. Herbert schonte in Würzburg auch deswegen Carsen Edwards, den drittbesten Scorer der Euroleague. Für den US-Amerikaner sprangen Niels Giffey (17 Punkte) und Ivan Kharchenkov (15) in die Bresche.